El Gobierno cree "factible" llevar a cabo "en pocas semanas" el traslado de 500 menores de Ceuta a la Península
- El secretario de Estado de Juventud e Infancia reconoce que en Ceuta aún hay muchos menores sin identificar
- El PP acusa al Gobierno de dejar "sola" a Ceuta y lamenta que el Gobierno no les haya llamado
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha considerado "factible" llevar a cabo "en un plazo de pocas semanas" el traslado de 500 menores migrantes no acompañados desde Ceuta a la Península y, para ello, ha mostrado su conianza en la "voluntad" del Gobierno de la ciudad autónoma. No obstante, ha admitido que el Ejcutivo no ha remitido aún a su homológo ceutí una "propuesta concreta".
"Creo que es factible decir que si nos arremangamos todos somos capaces en un plazo de pocas semanas tener estas niñas en recursos especializados", ha señalado Pérez Correa en una entrevista en Las Mañanas de RNE. Y ha añadido que "solo falta la voluntad de Ceuta".
Por otra parte, ha restado importancia a las declaraciones del presidente de Ceuta, Jesús Vivas, en las que aseguraba no tener constancia de ese traslado, que ha circunscrito sus palabras al contexto político de enfrentamiento, y que las dijo "en el marco de una rueda de prensa muy compleja con su propio secretario general (Alberto Núñez Feijóo).
Y ha afirmado que su departamento lleva desde esta semana trabajando en ello con las autoridades de Ceuta, "con su área de menores, con su consejero de Presidencia". "Puedo asegurar que ha sido trasladada esa propuesta no solo a consejeros del Gobierno ceutí, sino también a su propio presidente", ha indicado el secretario de Estado, que ha considerado que lo que quiere decir Vivas es que "no tiene una propuesta concreta".
"Si lo que quiere el Gobierno ceutí es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener porque vamos a concretar incluso el expediente individualizado de cada niña en la que ya está trabajando la ciudad, porque obviamente hay una situación de hacinamiento, de recursos saturados, que es un peligro, especialmente para las niñas", ha recalcado.
Reconoce que hay menores sin registrar aún
El seretario de Estado de Juventud e Infancia ha reconocido que aún hay muchos menores en las calles de Ceuta, y en algunos casos escondidos en casa de familiares o conocidos, que no están registrados en el sistema. "En el campo de la infancia estamos en una situación de absoluta anormalidad", ha señalado, por lo que, ha defendido que hay que solventarlo "de manera urgente" con medidas, entre ellas, el traslado de 500 niñas a la Península.
Así, ha cifrado en 1.400 los menores que están pernoctando en los recursos de la ciudad autónoma, pero ha asegurado que "efectivamente, hay muchos más en la calle, aún sin reseña ni afiliación".
Y ha reconocido que hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque piensan que van a ser devueltos y otros escondidos en casas de familiares o conocidos, fundamentalmente niñas, que podrían haber llegado antes del "salto migratorio" del pasado día 30 de julio.
Crítica que el PP pida devolver a los menores
Por otro lado, el secretario de Estado ha reiterado sus críticas a la petición del PP de devolver a todos los migrantes, incluidos menores. "Los menores, por una legislación muy clara que el PP conoce y que aplica en las comunidades autónomas donde gobierna, acaban en el sistema de protección", ha recordado.
Si bien ha asegurado que aunque "lo mejor sería que estuvieran con sus familias", en ocasaiones "eso implica una situación de peligro y hay que buscar mecanismos alternativos como es el sistema de protección".
Preguntado por cuando regresará Ceuta a la normalidad, Pérez Correa ha señalado que será "cuando tenga 29 menores en el sistema de protección", tal y como fija la ley. Así, ha asegurado que entiende que "la ciudad se desespere" cuando hay miles de niños en el sistema, pero que actualmente España "no es capaz" de encontrar un "mecanismo" por los recursos interpuestos por el PP.
"El Partido Popular ha interpuesto más de 40 recursos a los traslados de los menores a Península. Hemos tenido que forzar que las fiscalías le digan a los consejeros y a los directores generales que las leyes, los reales decretos ley, se cumplen", ha añadido. En este sentido, ha expuesto que el Gobierno está "en un eterno día de la marmota con respecto al PP", pero que "al final sus sistemas de protección acogen niños".
El PP lamenta que el Gobierno deje "solo" a Vivas con la crisis
Por otro lado, en declaraciones a Cope, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha lamentado que el Gobierno haya dejado "solo" al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, gestionando la situación. En su opinión, desde el Gobierno parece no haber soluciones aunque es el ue debe "tener respuestas", y ha defendido que sí que tiene propuestas al respecto el PP.
Así, ha recordado el plan de reactivación económica de Ceuta avanzado por Núñez Feijóo y dotado con 650 millones en los próximos seis años. "Tiene cuestiones que todo el mundo comparte y que son reivindicaciones que habría que haber atendido y no se han hecho", ha sostenido el dirigente del PP, quien ha incidido en la preocupación económica de las familias y empresas por el impacto de la crisis en Ceuta y Melilla.
Además, ha denunciado que el Gobierno de España no haya llamado al PP para abordar la crisis de Ceuta, ni "quiera un plan", argumentando que desde su formación están presentes en asuntos relevantes como la dana o los aranceles de Estados Unidos a España.
"Quizá el Gobierno está más en la imagen", ha insistido Bravo, al tiempo que ha vuelto a reprochar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté de "vacaciones" y que se haya desalojado "una playa que ha vuelto a ser invadida".
En este contexto, se ha preguntado los motivos por los que los inmigrantes que entraron ilegalmente desde Marruecos a Ceuta no han sido todavía devueltos, en contra de lo que afirma la Unión Europea y el propio país vecino, o también aseguraron los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska.