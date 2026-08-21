Extremadura acoge a cuatro menores migrantes de Ceuta pese al acuerdo de Gobierno entre PP y Vox
- Los cuatro menores llegaron a Ceuta antes de la entrada masiva del 30 de julio
- El acuerdo del PP y Vox en esta comunidad autónoma recogía el rechazo a acoger menores extranjeros no acompañados
Cuatro menores migrantes, que ya se encontraban en la ciudad autónoma de Ceuta antes de la entrada masiva de miles del 30 y 31 de julio, han sido acogidos por Extremadura, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en esta comunidad autónoma.
Dos de los menores acogidos llegaron la semana pasada y los otros dos lo han hecho esta misma semana, según han confirmado fuentes de la Delegación a RTVE. Mientras, en la ciudad autónoma sigue el registro y la identificación de los menores que accedieron con miles de personas desde Marruecos a través de la frontera del Tarajal.
La acogida de los cuatro menores se ha producido pese a que el pacto de gobierno entre el PP y Vox en esta comunidad autónoma recoge el rechazo a acoger menores extranjeros no acompañados. De momento, esta comunidad autónoma ha llevado a los tribunales el decreto ley que modifica la Ley de Extranjería y que en estos momentos les obliga a acoger a los menores.
Guardiola insiste en la devolución de los menores a sus países
La presidenta de Extremadura, María Guardiola, había asegurado este jueves que su comunidad respetaría la legalidad de la acogida de menores no acompañados que puedan ser trasladados a la península desde Ceuta, aunque defendió que la prioridad del Gobierno debería ser la devolución a sus países de origen.
Fuentes del Ministerio de Infancia y Juventud han asegurado por su parte que estas acogidas son una muestra de que el decreto que modificaba la Ley se está cumpliendo y de que el acuerdo firmado entre PP y Vox en Extremadura es una "mentira" y que no se puede cumplir.