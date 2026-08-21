Extremadura acoge a cuatro menores migrantes de Ceuta pese al acuerdo de Gobierno entre PP y Vox

Cuatro menores migrantes, que ya se encontraban en la ciudad autónoma de Ceuta antes de la entrada masiva de miles del 30 y 31 de julio, han sido acogidos por Extremadura, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en esta comunidad autónoma.

Dos de los menores acogidos llegaron la semana pasada y los otros dos lo han hecho esta misma semana, según han confirmado fuentes de la Delegación a RTVE. Mientras, en la ciudad autónoma sigue el registro y la identificación de los menores que accedieron con miles de personas desde Marruecos a través de la frontera del Tarajal.

La acogida de los cuatro menores se ha producido pese a que el pacto de gobierno entre el PP y Vox en esta comunidad autónoma recoge el rechazo a acoger menores extranjeros no acompañados. De momento, esta comunidad autónoma ha llevado a los tribunales el decreto ley que modifica la Ley de Extranjería y que en estos momentos les obliga a acoger a los menores.