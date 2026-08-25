Un ministro marroquí habla de la liberación de Ceuta y Melilla en la reaparición de Mohamed VI en un acto religioso

El ministro marroquí de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, ha evocado "la lucha sagrada" para liberar "las ciudades ocupadas" en el Atlántico, en referencia a Ceuta y Melilla, en la primera aparición pública del rey Mohamed VI de Marruecos tras la crisis migratoria de finales de julio en la primera de esas ciudades autónomas españolas. A la celebración en el Palacio Real de Rabat también acudieron el príncipe heredero de Marruecos Mulay Hasan y el primer ministro, Aziz Ajanuch.

El monarca reapareció el lunes con motivo del 'Eid al Maulid al Nababi', la fiesta musulmana que conmemora el nacimiento del profeta Mahoma, uno de los principales festivos del calendario islámico, en una velada religiosa en el Palacio Real de Rabat. Allí Toufiq pronunció un discurso donde hizo alusión a esas dos poblaciones españolas cuando hablaba del apego de la nación marroquí a Mahoma, según la agencia de noticias oficial MAP.

Según el ministro, dicho apego se manifiesta a través de dos expresiones, una de carácter político y otra emocional. La política, agregó Toufiq, reside en la perpetuación del legado del profeta encomendando su liderazgo supremo a los descendientes de su estirpe a través del pacto de la 'baya' (de sumisión) al rey; mientras que la emocional se transmite con la puesta en valor de las "nobles virtudes" de Mahoma, a través de libros, como el 'Tratado sobre las virtudes curativas del conocimiento de los derechos del Profeta', del juez Ayad, y ''Antología de poemas compuestos en celebración del nacimiento del Ilustre Profeta' de Al Azfi, ambos ulemas (sabios islámicos) de la ciudad de Ceuta. Toufiq también citó la obra 'Dalail al Jairat', de imán Al Yazuli, "un libro que fue emblema de los marroquíes en su movilización para liberar las ciudades ocupadas en el océano Atlántico al principio de la era moderna". Este último volumen, cuyo título en español es 'Las guías hacia los caminos del bien', es una recopilación de letanías, plegarias y bendiciones dedicadas a Mahoma.

El imán Mohamed Iban Suleimán al Yazuli (1404/1405-1465) fue un erudito sufí, cuyo libro se convirtió en uno de los volúmenes de oraciones más populares en el mundo islámico, especialmente durante el Imperio Otomano.

Los eruditos son anteriores a la toma de Melilla y Ceuta Melilla fue tomada en 1497 cuando la corona de Castilla se hizo con el control de la ciudad portuaria bajo el mandato de los Reyes Católicos. En el caso de Ceuta, fue diferente porque fue conquistada por Portugal en 1415 y, debido a la unión ibérica, en 1580 pasó a estar bajo el control de la monarquía española. Cuando Portugal se separó en 1640, Ceuta decidió mantenerse fiel a la corona española. Pese a que había sido escrito mucho antes, la lectura masiva de 'Dalail al Jairat' encendió el fervor religioso y la resistencia popular, hasta el punto que se convirtió en el estandarte moral de los marroquíes en su anhelo por recuperar las dos ciudades autónomas españolas. Por su parte, el juez Ayad (1083–1149) fue un conocido jurista, que llegó a ser el juez principal de Ceuta y sirvió en Granada, durante la dinastía de los almorávides. Alineado con los almorávides, fue uno de los líderes de rebelión en Ceuta contra los almohades, que más tarde gobernaron el norte de África y partes de la España islámica en el siglo XII. Derrotado, negoció la rendición de la ciudad y se vio obligado a exiliarse en Tadla y luego en Marrakesh. Su libro, cuyo título en árabe es 'Al Shifa', es un tratado sobre medicina espiritual y teología islámica, diseñado para "curar" las dudas del alma y fortalecer la fe de los creyentes a través del amor y el respeto al profeta. Abu Abas al Azafi (1162–1236) fue un maestro sufí que instauró en Ceuta la festividad por el nacimiento del Mahoma, que difundió a través de su tratado, y que más tarde se expandió por Al Andalus y el norte de África.