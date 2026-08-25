El secretario de Estado de Sanidad explica el plan "acelerado" de vacunación para inmigrantes en Ceuta

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha evaluado de primera mano la situación sanitaria en Ceuta tras la llegada de personas migrantes a finales de julio. En su intervención en La Hora de La 1 de TVE, Padilla ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad diferenciando la actividad meramente clínica de la salud pública.

A nivel asistencial, el secretario de Estado ha asegurado que "el nivel de ocupación hospitalaria ahora mismo es de menos de un 50%", lo que significa que más de la mitad de las camas del hospital de Ceuta "están sin ocupar". Padilla ha subrayado que "estamos muy lejos de lo que podríamos denominar un colapso".

Esta situación se debe en gran medida al perfil de las personas que han ingresado: una "población joven, población en términos generales sana", donde entre "un 30 a 40% de las consultas que se están viendo tienen que ver con curas" y heridas superficiales, y no con patologías graves.

Además, ha puesto en valor el esfuerzo de los equipos médicos locales, detallando que "ahora mismo hay más de 90 profesionales de refuerzo". El sistema sanitario de la ciudad autónoma trabaja codo con codo con Cruz Roja y Médicos del Mundo para ofrecer asistencia directa. El gran objetivo, según Padilla, es "preservar la normalidad de la actividad sanitaria con la población ceutí" al tiempo que se atiende con plenas garantías a la población migrante.

Inmunización preventiva en marcha En el marco de la salud pública, Sanidad desplegará un plan de inmunización acelerada que proveerá cerca de 25.000 dosis de vacunas (triple vírica, difteria, tétanos, varicela y poliomielitis) de forma eminentemente preventiva. Respecto al término "acelerado", Padilla ha matizado que "no es porque se haga deprisa y corriendo", sino que "es como se denomina el tipo de plan de vacunación que se hace con la población migrante y refugiada cuando llega a nuestro país". Desde el ministerio se aclara que, aunque no existe una emergencia activa de salud pública, prefieren actuar con cautela logística. Sanidad y las comunidades acuerdan enviar 45.000 vacunas a Ceuta tras la crisis migratoria RTVE.es

El papel del "mando único" Preguntado sobre el impacto del nuevo mando único coordinado por el ministro Torres, Padilla ha aclarado que en el ámbito de la asistencia directa "no es que cambie gran cosa" ya que el Ministerio de Sanidad mantiene sus competencias habituales en Ceuta. Sin embargo, ha recalcado que la unificación de esfuerzos sí que "va a cambiar para las condiciones de salud de esta población migrante". ¿Qué es y para qué sirve el Consejo de Seguridad Nacional convocado por Sánchez sobre la crisis de Ceuta? Silvia Quílez Iglesias, Diego Álvarez Patilla Para Padilla, garantizar aspectos básicos como "la salubridad, la higiene, el saneamiento, la seguridad de las aguas" y de la alimentación resulta esencial en estas circunstancias. En ese sentido, contar con un mando único ayudará a "coordinar ese alojamiento y esa ubicación de estas personas en lugares más concretos".

Retrasos en la cesión de espacios públicos El secretario de Estado ha comparado la proactividad de la ciudad autónoma en la crisis de 2021 con la respuesta actual, observando que este año la cesión de espacios idóneos "sí que parece que se ha dilatado muchísimo". Padilla insiste en que encontrar ubicaciones adecuadas es "el elemento diferencial" para evitar problemas de salud pública: "La mejor forma de controlar, por ejemplo, la gastroenteritis es poder garantizar que todas las personas están bebiendo agua de lugares totalmente salubres", ha defendido, señalando además que evitar el hacinamiento es la mejor vía para prevenir brotes de sarna. Miles de migrantes continúan en las calles de Ceuta mientras Vivas pide "unidad, templanza y firmeza" a los vecinos RTVE.es Padilla ha evitado entrar en valoraciones políticas sobre el Gobierno local, argumentando que "ahora es el momento de que cedan los espacios" y que las justificaciones de por qué no se hizo antes serán "un elemento menor" cuando la crisis haya sido resuelta.