Las enfermeras de Ceuta insisten en que la sanidad vive un "colapso sin precedentes" por la crisis migratoria

La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa una crisis migratoria y humanitaria de magnitud histórica que ha puesto a prueba la capacidad de sus servicios públicos. Tras la entrada de miles de personas procedentes de Marruecos, la gestión de la sanidad se ha convertido en el centro de un intenso debate entre las autoridades ministeriales y los profesionales que trabajan en primera línea asistencial.

Desde el Colegio de Enfermería de Ceuta, la situación se califica de extrema. Su presidenta, Rosa Fuentes, ha sido tajante al solicitar la declaración del estado de alarma ante lo que define como un "colapso sanitario sin precedentes".

Según datos del colectivo, las enfermeras están haciendo frente a una media de 200 asistencias diarias, con picos que han llegado a superar las 1.600 intervenciones en momentos críticos. Esta carga de trabajo se traduce en ratios de entre 14 y 16 pacientes por cada enfermera, con jornadas que se prolongan hasta cuatro horas más de lo previsto.

"No es una situación de colapso", asegura la ministra Por el contrario, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado durante su visita a la ciudad que exista tal colapso, calificando de "alarmistas" algunos mensajes. Si bien ha admitido que existen "lugares especialmente tensionados" como las urgencias, la atención primaria o medicina interna, la ministra sostiene que el sistema ha respondido con eficacia. Según las cifras aportadas por Sanidad, en los últimos 15 días se ha atendido a 5.800 migrantes (3.500 en primaria y 2.300 en el hospital), y el nivel de ingresos actuales es de 101 personas, de las cuales solo 28 son migrantes. "No es una situación de colapso", sentenció García durante su visita a la ciudad —el domingo 16 de agosto— recordando que la capacidad hospitalaria se ha ampliado de 175 a 212 camas para absorber la demanda. Mónica García descarta el "colapso sanitario" de Ceuta pese a "tensiones" puntuales y "sobresfuerzos" del personal Daniel Herrero La discrepancia también es evidente en la percepción del estado del personal. Mientras la ministra pone en valor que no se han suspendido vacaciones y destaca el "sobresfuerzo" de los profesionales que han dado "el 120%" de su capacidad, las enfermeras denuncian estar "exhaustas tanto física como psicológicamente". Rosa Fuentes alerta de que la falta de previsión en los contratos estivales ha dejado plantillas ajustadas que multiplican el riesgo de errores humanos debido a la "fatiga extrema y el estrés prolongado".