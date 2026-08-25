La entrada masiva de migrantes a Ceuta generó 9.600 mensajes de odio en redes sociales

La entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta registrada los días 30 y 31 de julio provocó un fuerte repunte del discurso de odio en redes sociales.

En apenas 48 horas, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) detectó 9.590 mensajes de odio relacionados con estos hechos, según su último boletín.

Esto provocó que durante el mes de julio el número de contenidos de discurso de odio y narrativas discriminatorias en diferentes plataformas ascendería a 57.406, respecto a los 40.800 detectados en junio.

Personas del norte de África: las más discriminadas El objetivo de estos mensajes de odio sigue siendo las personas procedentes del norte de África. Durante el mes de julio, estas personas han concentrado el 68% de los contendidos de este tipo en redes sociales. Aunque la cifra es inferior a la del mes anterior, Oberaxe señala que continúa en niveles elevados y refleja la persistencia de narrativas hostiles hacia este colectivo. Por su parte, el 19% fue dirigido a personas inmigrantes, el 16% a musulmanes, mientras que las personas afrodescendientes y latinoamericanas representaron el 10% y 7%.

Cuatro de cada diez mensajes deshumanizan a los grupos En cuanto a las características del discurso de odio identificado, el informe publicado por el Oberaxe permite afirmar que el 40% de los mensajes publicados degradan directamente a estos grupos, mientras que el 38% solo se dedican a amenazar públicamente. Los mensajes que incitaban a la expulsión de estas personas a su país de origen representaban el 15% de los contenidos y los que incitaban a violencia el 4%. Otro 2% buscaba desacreditar a los grupos diana y un 1% mostraba apoyo o reconocimiento hacia quienes atentan contra ellos. De todos estos mensajes, además destaca que el 60% utilizaban insultos y un lenguaje agresivo explícito, el 34% utilizaba la ironía y el sarcasmo para difundir narrativas discriminatorias y el 33% acompañaba esto con imágenes, vídeos o memes.

Los motivos: el Mundial y la inseguridad ciudadana La inseguridad ciudadana, derivada de asociar la inmigración con la delincuencia y con la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, es el principal propulsor de estos delitos de odio durante julio concentrando el 48% de los contenidos monitorizados. A su vez, también destaca la difusión de mensajes segregacionistas en torno al del mundial de futbol. La celebración de la Copa del Mundo provocó hasta un 34% de mensajes que además de racistas, también eran xenófobos e islamófobos, y que, aparte de ir dirigidos contra aficionados, de igual manera nombraban a jugadores y seleccionadores nacionales. El boletín recoge especialmente la aparición de mensajes "hostiles" relacionados con la composición de determinadas selecciones nacionales y con figuras "relevantes" del torneo. Por otro lado, las políticas públicas vinculadas a la migración concentraron el 17% de los contenidos analizados donde destacan los asuntos de la regularización extraordinaria de personas migrantes, el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea y diferentes debates sobre la gestión de los flujos migratorios. Finalmente, los contenidos relacionados con agresiones sexuales representaron el 5% del total monitorizado, mientras que las referencias a terrorismo alcanzaron el 4% y las vinculadas a la llegada de embarcaciones, el 1%.