Muere la estrella del 'country' Dolly Parton, a los 80 años

La estrella de la música country Dolly Parton ha fallecido este martes a los 80 años, según ha informado su familia, tras no poder superar los problemas de salud que había afrontado en los últimos años. Su muerte ha sido anunciada por su sobrino Brian Seaver a través de un video en el que anuncia que "Dolly ha vivido en la luz, y ahora se ha reunido con sus padres en el cielo".

“Mi familia y yo hemos compartido toda una vida de hermosos recuerdos con Dolly, pero ustedes también", narra en Seaver en el video. "Ella siempre estuvo presente en su televisión, en su tocadiscos, en sus CD o en la lista de reproducción de su teléfono, convirtiéndose así en un miembro más de su familia”.

La cantante, que ganó 11 premios Grammy, incluido un Grammy a la Trayectoria, se convirtió en una de las artistas femeninas más vendedoras de todos los tiempos, con más de 100 millones de discos vendidos y con canciones como Coat of Many Colors, Jolene y I Will Always Love You. Además, compaginó su carrera musical con una aclamada trayectoria como actriz, recibiendo dos nominaciones a los Globos de Oro por su interpretación en la película Nine to Five, en 1980.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que se trata de una "pérdida para millones de personas" y ha decretado un luto en su honor.

Tras más de seis décadas en lo más alto, la cantante estadounidense de los enormes peinados rubios, extravagantes atuendos y continuo entusiasmo nos abandona, dejando tras de sí su legado.

Una vida dedicada a la música Desde que compusiera su primera canción con apenas seis años, Dolly no dejó de hacer música. Nació en Tenesse, en el seno de una familia agricultora y pobre, pero heredó la pasión de su madre, Avie Lee, por la música. A los ocho años, recibió su primera guitarra, y a los 13 comenzó a actuar en el Grand Ole Opry, un concierto semanal de música country en Nashville, Tennessee. Su pasión por el country le llevó a mudarse, recién acabado el instituto, a Nashville, la capital mundial de este género. Allí conoció al obrero Carl Dean, con el que se casaría en 1966 y quien le serviría como fuente de inspiración para muchas de sus míticas canciones como Jolene. La cantante, compositora y actriz estadounidense Dolly Parton toca la guitarra en 1976 David Redfern / Redferns / Getty Parton consiguió, en 1977, su primer gran éxito gracias a su sencillo Here You Come Again, con el que logró vender más de un millón de copias. Muchas de sus otras grabaciones alcanzarían también esta cifra. Desde su viaje a Nashville, donde finalmente ha fallecido, la cantante ganó seguidores de forma meteórica, convirtiéndose en un icono mundial y a ser admirada por otros artistas. Muchos han querido versionar sus canciones, como hizo Whitney Houston con I Will Always Love You.

3.000 canciones para el recuerdo En total, Dolly compuso un total de 3.000 temas a lo largo de su vida, aunque solo grabase cerca de 450. A diferencia de otros compañeros de profesión, la artista escribía todas sus canciones de éxito. Ella misma admitió en muchas ocasiones que la escritura le proporcionaba paz y era su verdadero legado: "Siento que estoy más cerca de Dios cuando escribo", afirmaba. Hasta 25 de sus canciones estuvieron en el nº1 de las listas Billboard de música country. Formó parte del Salón de la Fama de los Compositores, donde recibió en 2007 su máximo reconocimiento, el Premio Johnny Mercer. En 2022 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Dolly Parton, a la izquierda; Lily Tomlin, en el centro; y Jane Fonda llegan al estreno de su película «9 to 5» en Nueva York, el 14 de diciembre de 1980. Richard Drew / AP En el cine, debutó en 1980 con 9 a 5 (en castellano, Cómo eliminar a tu jefe), junto a Jaen Fonda y Lily Tomlin, cuya canción principal le valió una nominación al Óscar. 25 años después, volvió a ser nominada a este premio por Travelin' Thru, escrita para la película Transamerica. También ha participado en largometrajes como The Best Little Whorehouse in Texas (1982), Steel Magnolias (1989), Rhinestone (1984) y Straight Talk (1992).