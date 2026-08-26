La Interpol detiene en Abu Dabi a Alejandro Hamlyn, el empresario huido que se reunió con Leire Díez
- Leire Díez habría pedido, supuestamente, información a Hamlyn sobre el mando de la UCO, Antonio Balas
- El arresto se ha producido en el marco de una investigación por un fraude millonario de hidrocarburos
La Interpol ha detenido en Abu Dabi (Emiratos Árabes) al empresario vizcaíno Alejandro Hamlyn, huido de la Justicia española desde 2025. Las investigaciones señalan que Hamlyn se reunió por videoconferencia en febrero de ese año con la exmilitante socialista Leire Díez y, supuestamente, en ese encuentro Díez le pidió información sobre un mando de la UCO, Antonio Balas.
El arresto se produjo el lunes por agentes de la Interpol tras emitir la Audiencia Nacional una orden de búsqueda y captura en el marco de una investigación por un fraude millonario de hidrocarburos, según ha adelantado The Objective y han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.
A partir de ahora, se iniciarán los trámites de extradición a España que, según las fuentes, podrían dilatarse varios meses.
Multa de 152,4 millones por delitos fiscales
Hamlyn, fugado en Dubai desde 2025, está investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 1 por, presuntamente, sobornar a un policía adscrito a la Audiencia Nacional para que destruyera pruebas incriminatorias en un fraude fiscal en el que está encausado.
Por ese fraude, su empresa Hafesa fue condenada a una multa de 152,4 millones de euros por delitos fiscales cometidos entre 2016 y 2019. Hamlyn no pudo ser juzgado en ese procedimiento porque había huido.
El nombre de este empresario vizcaíno se relacionó también con la exmilitante socialista Leire Díez, investigada por su presunta participación en una trama que tenía como objetivo boicotear procedimientos judiciales que afectarían al PSOE o al Gobierno.
Hamlyn mantuvo una reunión por videoconferencia con Díez, el empresario Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo en febrero de 2025. En ese encuentro, supuestamente, le pidieron información sobre el mando de la UCO, Antonio Balas.