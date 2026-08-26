La Interpol detiene en Abu Dabi a Alejandro Hamlyn, el empresario huido que se reunió con Leire Díez

La Interpol ha detenido en Abu Dabi (Emiratos Árabes) al empresario vizcaíno Alejandro Hamlyn, huido de la Justicia española desde 2025. Las investigaciones señalan que Hamlyn se reunió por videoconferencia en febrero de ese año con la exmilitante socialista Leire Díez y, supuestamente, en ese encuentro Díez le pidió información sobre un mando de la UCO, Antonio Balas.

El arresto se produjo el lunes por agentes de la Interpol tras emitir la Audiencia Nacional una orden de búsqueda y captura en el marco de una investigación por un fraude millonario de hidrocarburos, según ha adelantado The Objective y han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.

A partir de ahora, se iniciarán los trámites de extradición a España que, según las fuentes, podrían dilatarse varios meses.