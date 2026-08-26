Una explosión de cohetes en el chupinazo de Noáin, Navarra, deja 47 heridos leves y tres hospitalizados

Una explosión de material pirotécnico este miércoles durante el chupinazo de las fiestas patronales de Noáin, en Navarra, ha dejado al menos 47 heridos leves y tres hospitalizados. Los heridos leves presentaban dolores de oído, quemaduras y lesiones y han sido atendidos en el centro de salud de la localidad, mientras que tres hombres han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra por quemaduras en manos y pies. Se trata de varones de 53, 54 y 41 años que están en proceso de valoración.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12:00 horas en la plaza de los Fueros, ante el balcón del Ayuntamiento de Noáin, desde donde se lanzan los cohetes que anuncian el inicio de las fiestas. El balcón estaba abarrotado en el momento del chupinazo: allí se encontraban unas 50 personas, entre ellas una docena de menores, según han informado fuentes del Ayuntamiento a RTVE.

El alcalde de la localidad, Mikel Navarro, ha confesado a este medio que se han vivido momentos de "pánico". En el interior del edificio consistorial se ha instalado un improvisado hospital de campaña, aunque ha sido rápidamente desmontado.