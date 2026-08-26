Una explosión de cohetes en el chupinazo de Noáin, Navarra, deja 47 heridos leves y tres hospitalizados
- Tres de los heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra por quemaduras
- Los hechos han tenido lugar a mediodía, en el inicio de las fiestas patronales de la localidad navarra
Una explosión de material pirotécnico este miércoles durante el chupinazo de las fiestas patronales de Noáin, en Navarra, ha dejado al menos 47 heridos leves y tres hospitalizados. Los heridos leves presentaban dolores de oído, quemaduras y lesiones y han sido atendidos en el centro de salud de la localidad, mientras que tres hombres han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra por quemaduras en manos y pies. Se trata de varones de 53, 54 y 41 años que están en proceso de valoración.
El suceso ha tenido lugar sobre las 12:00 horas en la plaza de los Fueros, ante el balcón del Ayuntamiento de Noáin, desde donde se lanzan los cohetes que anuncian el inicio de las fiestas. El balcón estaba abarrotado en el momento del chupinazo: allí se encontraban unas 50 personas, entre ellas una docena de menores, según han informado fuentes del Ayuntamiento a RTVE.
El alcalde de la localidad, Mikel Navarro, ha confesado a este medio que se han vivido momentos de "pánico". En el interior del edificio consistorial se ha instalado un improvisado hospital de campaña, aunque ha sido rápidamente desmontado.
"Han prendido todos los cohetes a la vez"
El concejal de Seguridad Ciudadana, Luis Maya, ha indicado a EFE que se ha lanzado el primer cohete del chupinazo y, después, con el lanzamiento del segundo, el empleado de servicios múltiples llevaba todos los cohetes en la mano. "Entre tanta gente, no sé si un descuido o un empujón, han prendido todos los cohetes a la vez con la mecha y han explotado en el balcón del Ayuntamiento, con el balcón completamente lleno", ha explicado.
Entre los trasladados al hospital figura el empleado de servicios múltiples, según el concejal que ha señalado que se espera una "pronta recuperación" de los heridos trasladados al hospital, según les transmiten los servicios médicos.
"Contábamos con gente de Protección Civil, de Policía Municipal, de Guardia Civil, bomberos, gente del centro de salud, que lo tenemos colindante al Ayuntamiento", ha detallado tras lo que ha subrayado que la actuación "ha sido rápida". "Casi estamos agradecidos de que no ha pasado más de lo que podía haber pasado", ha agregado.
La explosión, según han indicado a EFE testigos presenciales, ha generado "una gran angustia y momentos de confusión" tanto en el balcón como en la plaza, ya que "no había más que humo y ruido".
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha ofrecido este miércoles al alcalde de Noáin el apoyo y la colaboración del Ejecutivo foral. La presidenta ha deseado el "pronto restablecimiento" de los heridos. "Me he puesto en contacto con el alcalde para conocer de primera mano los hechos así como mostrar nuestro apoyo y la colaboración del Gobierno de Navarra en todo lo que sea preciso", ha señalado Chivite en un mensaje en la red social X.