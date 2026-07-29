Un confidente de la Guardia Civil declara ante el juez que Koldo le dijo que Leire Díez podía tener acceso al 'one'
- El colaborador organizó una reunión entre Díez y Villalba en un bar de Leganés en marzo de 2025
- La exmilitante buscaba información sobre la UCO y la colaboración de Villalba
Un confidente de la Guardia Civil ha confirmado este miércoles que se encargó de preparar una reunión entre la exmilitante socialista Leire Díez y el agente de la benemérita Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo. Ha sido durante su declaración ante el juez Santiago Pedraz, que investiga en la Audiencia Nacional una presunta trama para obstaculizar procesos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista.
Según fuentes presentes en la declaración del testigo, a las que ha tenido acceso RTVE, Díez buscaba información sobre la UCO y quería convencer a Villalba de que colaborase.
“🔴 En la Audiencia Nacional ha declarado Daniel Mateo, colaborador de la Guardia Civil— Radio 5 (@radio5_rne) July 29, 2026
▪️ Según la investigación, habría organizado una reunión entre Leire Díez y el comandante Rubén Villalba
🎙️ @gema_alfaro pic.twitter.com/HcAddIaEN5“
Antes de preparar el encuentro el agente preguntó sobre Díez a Koldo García, a quien conocía de la lucha antiterrorista. El exasesor ministerial le confirmó que era una persona "a la que le cogían el teléfono ministros y secretarios de Estado", que trabajaba con Santos Cerdán y tenía acceso a Pedro Sánchez.
Cuando la reunión se llevó a cabo, según este confidente, Díez le dijo que venía de parte 'del one'. Cuando en todo jocoso, le preguntaron si 'el one' era Ronaldo o Florentino Pérez, ella respondió que se trataba de Pedro Sánchez. Durante el encuentro, ha proseguido el testigo, la exmilitante socialista hizo "muchas alusiones al presidente".
Díez también presumía de que hablaba con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, imputada por esta causa. De hecho, al final de la reunión llamó a una persona llamada Mercedes que él entendió que era la responsable del cuerpo.
El testigo habría gestionado un local para una reunión
Según los investigadores de la UCO, el testigo, a quien se identifica como colaborador de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, habría gestionado un local para una reunión entre la exmilitante socialista y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, confirmando la declaración del propio Villalba.
El confidente ha asegurado confidente ese encuentro entre Díez y el comandante que tuvo lugar en un bar de Leganés en marzo de 2025. En esa reunión, según la declaración de Villalba, Leire Díez se presentó como una persona que tenía vínculos con "los de arriba" o con "los de arriba del Gobierno" y que mencionó causas judiciales relacionadas con el sector de los hidrocarburos, entre ellas el 'caso Gaslow' y la referente al empresario Víctor de Aldama.
Villalba relató que Leire Díez expuso que todas estas causas tenías elementos comunes: la participación del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que la UCO era la fuerza instructora y que existía una "connivencia" de la UCO con Repsol para "torpedear a la competencia en este sector", de acuerdo a lo plasmado por los investigadores en el informe.
"Una vez puesto en contexto los hechos anteriores, marcó su objetivo de la reunión, que no fue otro que conseguir información comprometedora sobre la Guardia Civil, en general, si bien prestando especial interés en la UCO y determinados agentes", como Balas, el capitán Juan Vicente Bonilla, los coroneles Manuel Sánchez Corbí y Rafael Yuste y el director adjunto operativo Manuel Llamas, imputado también en este causa, según el informe.
Además de información de la Guardia Civil, Leire Díez le pidió información sobre Aldama y el exasesor ministerial Koldo García, ambos condenados en el 'caso mascarillas', afirmando que a ella y a "los de arriba" les "preocupaba" la información que Aldama pudiera dar, de acuerdo a la declaración incluida en el informe.
A cambio, la exmilitante le ofreció "recuperar su reputación" y "un puesto de responsabilidad" como "asesor de la directora de la Guardia Civil", Mercedes González, también imputada en la presente causa, según los investigadores.
Esta ha sido el último interrogatorio del 'caso Leire Díez' antes del parón estival, si bien el magistrado sí practicará algunas diligencias en el mes de agosto, como la supervisión del clonado del teléfono móvil de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para el día 18.