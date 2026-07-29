Un confidente de la Guardia Civil declara ante el juez que Koldo le dijo que Leire Díez podía tener acceso al 'one'

Un confidente de la Guardia Civil ha confirmado este miércoles que se encargó de preparar una reunión entre la exmilitante socialista Leire Díez y el agente de la benemérita Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo. Ha sido durante su declaración ante el juez Santiago Pedraz, que investiga en la Audiencia Nacional una presunta trama para obstaculizar procesos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista.

Según fuentes presentes en la declaración del testigo, a las que ha tenido acceso RTVE, Díez buscaba información sobre la UCO y quería convencer a Villalba de que colaborase.

“🔴 En la Audiencia Nacional ha declarado Daniel Mateo, colaborador de la Guardia Civil



▪️ Según la investigación, habría organizado una reunión entre Leire Díez y el comandante Rubén Villalba



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Antes de preparar el encuentro el agente preguntó sobre Díez a Koldo García, a quien conocía de la lucha antiterrorista. El exasesor ministerial le confirmó que era una persona "a la que le cogían el teléfono ministros y secretarios de Estado", que trabajaba con Santos Cerdán y tenía acceso a Pedro Sánchez.

Cuando la reunión se llevó a cabo, según este confidente, Díez le dijo que venía de parte 'del one'. Cuando en todo jocoso, le preguntaron si 'el one' era Ronaldo o Florentino Pérez, ella respondió que se trataba de Pedro Sánchez. Durante el encuentro, ha proseguido el testigo, la exmilitante socialista hizo "muchas alusiones al presidente".

Díez también presumía de que hablaba con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, imputada por esta causa. De hecho, al final de la reunión llamó a una persona llamada Mercedes que él entendió que era la responsable del cuerpo.