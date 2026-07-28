El juez del caso Leire interroga como testigos a dos trabajadoras del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez, Santiago Pedraz, interrogará este martes como testigos a dos trabajadoras de la Secretaría de Organización del PSOE a la que se les incautaron sus teléfonos móviles durante el requerimiento de la Guardia Civil en la sede del partido a finales de mayo.

Tanto Celia Rodríguez como Covadonga San Pedro, empleadas de la formación socialista, prestan declaración ante el magistrado a partir de las 10.00 horas.

Pedraz investiga, por un lado, la existencia de una presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afecten al PSOE, y, por otro, una supuesta red de irregularidades en contratos públicos para la obtención de beneficios económicos, en ambos casos bajo el supuesto liderazgo del exdirigente socialista Santos Cerdán y la coordinación de la exmilitante socialista.