El juez del caso Leire interroga como testigos a dos trabajadoras del PSOE
- Una de ellas, ex secretaria de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, declaró como testigo en el caso mascarillas
- El juez Pedraz incautó los móviles de ambas trabajadoras durante los registros en la sede del PSOE, en mayo
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez, Santiago Pedraz, interrogará este martes como testigos a dos trabajadoras de la Secretaría de Organización del PSOE a la que se les incautaron sus teléfonos móviles durante el requerimiento de la Guardia Civil en la sede del partido a finales de mayo.
Tanto Celia Rodríguez como Covadonga San Pedro, empleadas de la formación socialista, prestan declaración ante el magistrado a partir de las 10.00 horas.
Pedraz investiga, por un lado, la existencia de una presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afecten al PSOE, y, por otro, una supuesta red de irregularidades en contratos públicos para la obtención de beneficios económicos, en ambos casos bajo el supuesto liderazgo del exdirigente socialista Santos Cerdán y la coordinación de la exmilitante socialista.
La UCO incautó los móviles de ambas trabajadoras en mayo
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautó los móviles de ambas trabajadoras durante el requerimiento en la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, el pasado 27 de mayo, el mismo día en que se dio a conocer la existencia de la presunta trama para torpedear causas judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno.
En el auto de citación, el juez informó de que les serían devueltos los móviles, si bien les requirió que aportasen las comunicaciones que hubieran mantenido entre abril de 2024 y junio de 2025 por cualquier canal con Díez, el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, Cerdán o la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, todos ellos imputados en la causa.
El nombre de Celia Rodríguez se conoció por primera vez durante la instrucción del caso mascarillas en el Tribunal Supremo, donde la trabajadora fue citada como testigo para declarar sobre el dinero del PSOE con el que devolvía gastos anticipados a cargos del partido.
Ante el magistrado Leopoldo Puente, Rodríguez explicó que se dedicaba a hacer las entregas en metálico pero subrayó que no tenía acceso a la caja del partido, sino solamente al efectivo que le entregaban desde el servicio de Administración de la formación política.
"No me gusta tenerlo, no lo veo lógico, yo no tengo por qué tener dinero en el cajón que no es mío", afirmó en calidad de secretaria de la Secretaría de Organización de la que estuvo al frente el exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel en la sentencia del 'caso mascarillas' y, después, Santos Cerdán, investigado por el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública.