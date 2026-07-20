El Juez Pedraz pide el teléfono móvil de Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez, imputado en el caso Leire

El exjefe del gabinete de Pedro Sánchez, imputado dentro del caso Leire, tendrá que entregar en sede judicial su teléfono móvil, "así como el clonado realizado/precintado". Juan Manuel Serrano tendrá que hacerlo por orden del juez que investiga esta causa en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Según ha podido saber RTVE, que ha tenido acceso a la providencia dictada por el magistrado, Serrano ha sido citado, además, a comparecer en sede judicial el próximo 5 de agosto, para "verificar dicho clonado y su número de identificación", para su incorporación a la causa. O en su caso, "acordar la realización de un nuevo clonado en Sede Judicial a presencia del interesado a efecto de su incorporación a las actuaciones".

La Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación del exjefe de Gabinete de Sánchez y expresidente de Correos en este caso así como el volcado de su móvil, en la investigación de la presunta trama de corrupción para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno, según fuentes jurídicas.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)