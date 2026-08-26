Real Madrid - Real Sociedad, en directo hoy: el equipo blanco se estrena en el Bernabéu

El Real Madrid y la Real Sociedad se ven las caras en el que debió ser su primer partido liguero. Un encuentro aplazado teniendo en cuenta el número de jugadores de ambos equipos que disputaban la Copa del Mundo, de modo que se garantizaba un tiempo mínimo de descanso.

Mourinho repite el 11 de la victoria en Cornellá: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras, Bernardo, Valverde, Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé

La Real saldrá con: Remiro, Aramburu, Beitia, Jon Martín, Sergio Gómez, Yangel Herrera, Turrientes, Ochieng, Kubo, Sucic y Oyarzabal.

La previa del partido Ahora regresados, los merengues se estrenan como locales y José Mourinho vuelve al banquillo del Santiago Bernabéu 13 años después del fin de su etapa al frente del equipo. El Madrid llega al césped con una victoria bajo el brazo contra el Espanyol 1-2 gracias al gol del desempate de Carlos Espí en el minuto 90, que les permitió sumar sus primeros tres puntos en el clasificación. En esta ocasión, atienden a un encuentro marcado por siete bajas por lesión en su plantilla. Mourinho no podrá contar con Ferland Mendy, ni con Rodrygo, Éder Miltão, Thiago Pitarch, Endrick, Tchouaméni y Raúl Asencio. Posición distinta es la de la Real Sociedad, que de momento no ha cosechado goles y se mantiene a cero puntos tras la derrota 0-1 contra el Betis. Un resultado que hace que lleguen al Bernabéu como uno de los dos equipos que aún no ha estrenado su casillero. El club donostiarra acude con todos sus jugadores disponibles. Su vuelta a la competición europea promete un curso ilusionante para los de Pellegrino Matarazzo, aunque para ellos tampoco será un partido fácil. El Madrid parte como favorito y el escenario del encuentro, el Bernabéu, es un terreno complicado para la Real. Los de Matarazzo han conseguido marcar en el Bernabéu solo en dos de sus siete últimas visitas ligueras. Todo apunta a ser un encuentro reñido entre los de Mourinho, que buscarán seguir sumando puntos, y el equipo donostiarra, que luchará por su primera victoria. Tal y como viene sucediendo, previo al encuentro les llegará el turno de homenaje al ganador del Mundial Marc Cucurella.