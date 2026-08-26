Claves de la nueva ley de asilo y la reforma de la de extranjería: qué cambia y cuándo entrará en vigor

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en primera vuelta, dos anteproyectos de ley que reformularán con profundidad el sistema de acogida, fronteras y protección internacional en España: una nueva Ley de Asilo que sustituirá a la de 2009 y una reforma de la Ley de Extranjería.

Con estas medidas, impulsadas por el Ministerio del Interior, el Gobierno adaptará la legislación nacional al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), aplicable en toda la Unión Europea desde el pasado 12 de junio de 2026.

El anuncio se produce en plena crisis migratoria de Ceuta, cuando decenas de miles de personas entraron desde Marruecos a finales de julio evidenciando la urgencia del Ejecutivo por implementar mecanismos ágiles en las fronteras exteriores.

Según el Gobierno, estas reformas introducen procedimientos más rápidos y eficaces bajo un "enfoque garantista y de protección de los derechos humanos". No obstante, los borradores también incorporan importantes restricciones de control, como limitaciones geográficas de residencia y la unificación de los procesos de denegación de asilo y expulsión para acelerar las devoluciones.

Qué ha aprobado exactamente el Gobierno El Ejecutivo de coalición ha dado luz verde en primera vuelta a dos anteproyectos de ley: uno para diseñar una nueva Ley de Asilo y otro para reformar parcialmente la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000). Al encontrarse en fase de anteproyecto, ninguna de estas dos normas está todavía en vigor. La futura Ley de Asilo sustituirá a la Ley 12/2009, una ley que Interior considera "obsoleta" debido al drástico aumento de solicitudes en la última década y la falta de desarrollo reglamentario. Por su parte, la modificación de la Ley de Extranjería será parcial y afectará estrictamente a los preceptos que exigen adaptación al nuevo marco legal europeo. España es el tercer país de la UE que más peticiones de asilo recibe y uno de los que menos concede Marta Rey Maté El objetivo fundamental es articular un sistema capaz de gestionar el fortísimo incremento de solicitudes de protección internacional en España. Según datos oficiales, el volumen de solicitudes anuales ha escalado de unas 3.000 registradas en el año 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025, situando a España como el tercer país de la UE con más peticiones, solo por detrás de Alemania y Francia.

Cuándo entra en vigor Por el momento, no existe una fecha oficial para la entrada en vigor de la nueva Ley de Asilo ni de la reforma de extranjería en España. La aprobación en el Consejo de Ministros este martes, 25 de agosto, representa únicamente el primer paso de la tramitación legislativa ordinaria. A partir de ahora, ambos textos deberán someterse a una ronda de informes de carácter preceptivo de varios órganos constitucionales y consultivos. Entre las entidades que deben emitir dictamen se encuentran el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). María Andrés: "El 57% de las leyes aprobadas por el Congreso y el Senado vienen de directivas de la UE" DIANA ARIAS Tras analizar e incorporar las observaciones de estas instituciones, el Gobierno aprobará los textos en segunda vuelta como proyectos de ley y los remitirá al Congreso de los Diputados y al Senado para su correspondiente debate, enmienda y votación parlamentaria. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confía en que esto ocurra "a la mayor brevedad".

Qué cambia con la nueva Ley de Asilo La gran novedad procedimental es la creación de un procedimiento acelerado de asilo, que deberá resolverse en un plazo máximo de tres meses. Esta tramitación urgente se aplicará prioritariamente a solicitudes consideradas "bajo sospecha" o poco fundamentadas, como aquellas presentadas por personas procedentes de países con una tasa de concesión de asilo en la UE inferior al 20%, o cuando se sospeche que la solicitud tiene como único fin retrasar o evitar una expulsión. Junto a esto, se generaliza el procedimiento de frontera obligatorio en determinados casos previstos por la normativa comunitaria. Este mecanismo se aplica antes de que se autorice formalmente la entrada del migrante en el país. Durante este procedimiento, que se prolongará por un máximo de 12 semanas (ampliable a 16 semanas en algún caso), el solicitante de protección internacional deberá permanecer recluido y "a disposición de las autoridades" en instalaciones policiales o dependencias específicamente habilitadas para ello. El Gobierno aprueba un anteproyecto de ley de asilo y otro de reforma de la ley de extranjería en plena crisis en Ceuta RTVE.es Además, para acelerar las expulsiones, se elimina la posibilidad de interponer un recurso administrativo previo de reposición en caso de denegación. Los solicitantes que vean rechazada su protección internacional deberán acudir directamente a los tribunales por la vía contencioso-administrativa, agilizando notablemente el tiempo necesario para ejecutar la repatriación. El borrador también faculta a la administración a decretar confinamientos, asignando al solicitante una zona geográfica o incluso un edificio específico de residencia obligatoria si se aprecia riesgo de fuga o para proteger el orden público.

Qué es el nuevo 'triaje' La reforma de la Ley de Extranjería incorpora la figura del "triaje" (control y registro inicial), aplicable a todos los migrantes que crucen las fronteras exteriores de la UE de manera no autorizada, que soliciten protección en puestos fronterizos o que sean desembarcados tras operaciones de salvamento. El triaje es un control previo y obligatorio que debe completarse antes de iniciar formalmente los procedimientos ordinarios de extranjería o asilo. Este examen inicial consta de: Reconocimiento médico básico y cribado sanitario.

básico y cribado sanitario. Evaluación de vulnerabilidad individual.

individual. Plena identificación y toma de datos biométricos.

y toma de datos biométricos. Inspección y control de seguridad .

. Derivación al procedimiento específico que legalmente le corresponda (asilo, retorno o estancia por otras vías). El reglamento europeo del PEMA permite que este procedimiento dure hasta siete días. No obstante, el anteproyecto español ha optado por mantener el límite máximo ordinario en 72 horas para restringir al mínimo imprescindible la permanencia de la persona en dependencias policiales. Este plazo únicamente podrá prorrogarse hasta un máximo de siete días bajo una decisión judicial de un Tribunal de Instancia debidamente justificada en casos individuales. Durante las horas que dure el triaje, no se autoriza legalmente la entrada del extranjero en España.

Retornos: qué cambia la nueva regulación El endurecimiento de la política migratoria se hace visible en el proceso de retorno. Con la reforma, la denegación de la solicitud de asilo incorporará directamente una decisión de retorno obligatoria. Hasta ahora, la solicitud de protección internacional y el expediente de expulsión por entrada irregular funcionaban de forma separada. Con el nuevo texto, pasan a estar unidos: el migrante rechazado recibirá la notificación de la desestimación de su asilo acompañada de la denegación de entrada que le obliga a abandonar el país. La Eurocámara aprueba el reglamento que permite los centros de migrantes en el extranjero RTVE.es El anteproyecto regula un procedimiento de retorno en frontera ágil de hasta 12 semanas para los extranjeros que no reúnan los requisitos de protección internacional. No obstante, el Ministerio del Interior remarca que las garantías jurídicas se mantienen. Las devoluciones seguirán sometidas a control judicial y evaluación individualizada, impidiéndose las expulsiones masivas o automáticas sin que se haya descartado previamente la existencia de perfiles vulnerables o de asilo.

Qué no cambia para todos los migrantes que ya están en España Es importante aclarar que los cambios normativos no se traducen en una reforma de las políticas de residencia para la población migrante que ya reside en España. El Ministerio del Interior puntualiza que es una reforma parcial circunscrita estrictamente a las adaptaciones necesarias exigidas por el Pacto Europeo. España roza los 50 millones de habitantes: más del 20 % de ellos nacieron en el extranjero RTVE.es Por lo tanto, los extranjeros que ya cuenten con autorizaciones de estancia, residencia o permisos de trabajo regularizados en el territorio español no sufrirán variaciones en su situación administrativa ni se verán afectados por el triaje de 72 horas o el procedimiento de frontera. Las medidas aprobadas se dirigen exclusivamente al control de flujos irregulares en frontera y a los nuevos solicitantes de protección.

Máxima protección a los menores El anteproyecto de la Ley de Asilo eleva sustancialmente la protección jurídica de los menores que viajen solos. El borrador define de forma pormenorizada la figura del representante legal para los menores solicitantes de protección internacional, la regulación de la tutela, la búsqueda activa de familiares y la presunción legal de minoría de edad mientras dure su evaluación física e identificación. ¿Qué va a pasar con los menores migrantes de Ceuta? Claves del protocolo de traslado a la península Santiago Riesco Pérez El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha aclarado que la aplicación del procedimiento en frontera a los menores será "muy excepcional". Su situación se examinará de manera prioritaria bajo el principio del interés superior del menor. Quedan expresamente prohibidas las devoluciones automáticas de menores de edad por el mero hecho de entrar de forma irregular, debiendo seguirse rigurosamente los protocolos específicos de la legislación española de protección de la infancia.