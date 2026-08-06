España roza los 50 millones de habitantes: más del 20 % de ellos nacieron en el extranjero
- La Comunidad Valenciana, Baleares y Asturias registran los mayores aumentos de población
- Colombianos, venezolanos y marroquíes son las principales nacionalidades de los nuevos inmigrantes
La población residente en España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre del año y se situó en 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026, el valor máximo de la serie histórica, según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se ha publicado este jueves. Los nacidos fuera de España, tengan o no la nacionalidad española, son 10.291.807 personas y representan el 20,66 % de la población total.
El crecimiento poblacional se explica por el incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que ha caído la cifra de nacidos en territorio español: 20.367 menos.
En el último año, el crecimiento poblacional estimado ha sido de 444.205 personas.
Los más de diez millones de habitantes nacidos en otro país -de los que 3.370.854 cuentan con la ciudadanía española- superan a los que tienen nacionalidad extranjera -7.437.543-, debido a los procesos de adquisiciones de la ciudadanía española. Los extranjeros han aumentado en 87.197 durante el trimestre, mientras que la población de nacionalidad española creció en 16.981.
Los inmigrantes que llegaron en mayor número durante el segundo trimestre de 2026 fueron colombianos -con 34.000 llegadas-, venezolanos -23.300- y marroquíes -21.100-. Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes que salieron de España fueron la colombiana (11.500 salidas), la marroquí (10.900) y la venezolana (5.900).
Crecimiento en todas las regiones
Entre julio y diciembre de 2025, la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas. Los mayores incrementos, según el INE, se dieron en la Comunidad Valenciana (0,43%), Baleares (0,36%) y Asturias (0,29%). Por encima de la media del aumento poblacional, que es 0,21 %, estuvieron Aragón (0,28 %), Castilla-La Mancha (0,28 %) y Cataluña (0,27 %). Y donde menos creció el número de habitantes fue en Canarias (0,03 %), Extremadura (0,05 %) y La Rioja (0,09 %).
El número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026, con un aumento de 58.794 durante el segundo trimestre de 2026.