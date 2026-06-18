Extremadura, la región que más habitantes perderá en quince años: "Lo único que fija población es el empleo"

Extremadura perderá 47.868 habitantes en los próximos quince años, según el Instituto Nacional de Estadística. Esto supone un descenso del 4,5 por ciento frente al incremento nacional del 8,57 por ciento. La región se convierte así en la comunidad autónoma que experimentará un mayor declive demográfico.

Hay tres factores clave que explican la pérdida demográfica de Extremadura: el envejecimiento, las bajas tasas de natalidad y la emigración de los jóvenes. "Durante los últimos 10 años hemos perdido en torno a 60.000 jóvenes que no producen aquí ni se reproducen en la región. Esa cifra supera a los que existen en Cáceres, Plasencia y Mérida conjuntamente", señala Julián Mora Aliseda, catedrático de Geografía y Ordenación del Territorio.

Personas paseando por el céntrico paseo de Cánovas (Cáceres)

Badajoz, la provincia más afectada Badajoz perderá el 4,83% de su población y Cáceres, el 4,03%. La diferencia entre ambas reside, según Julián Mora, en "la estructura de los asentamientos humanos". La población en las localidades pequeñas de la provincia cacereña es muy superior a la pacense: "Hay un mayor número de municipios con menos de 2.000 e incluso de 1.000 habitantes. También tiene más: 224 frente a 164. Pero, claro, el tamaño es mucho más reducido". Respecto a las ciudades, Cáceres solo tiene dos que superan los 20.000 vecinos: la localidad homónima y Plasencia. Badajoz cuenta con cinco, incluyendo Mérida, Don Benito, Villanueva y Almendralejo. "También tenemos en la provincia de Badajoz un mayor número de núcleos por encima de 10.000 habitantes", añade. Las ciudades resistirán "un poco más" que los municipios rurales, que ya se encuentran en regresión demográfica y en declive económico. "Están abocados a la desaparición a medio plazo. ¿Por qué? Porque en estos momentos hay 160 municipios amenazados dentro de la región". En muchos de ellos, la edad media de la población es superior a los 70 años de edad.

El empleo, la única fórmula Para revertir la situación y evitar que Extremadura pierda tanta población en quince años, la fórmula es generar puestos de trabajo. "En Extremadura tendríamos que apostar decididamente por muchos proyectos que hay pendientes y que por cuestiones burocráticas o por trabas ambientales están teniendo múltiples limitaciones para su implantación. Lo único que fija población es el empleo. Todo lo demás que le puedan decir es engañar a la sociedad", subraya el catedrático. Falta de mano de obra en una región con casi 63.000 desempleados Ruth Robado - RTVE Extremadura El empleo adquiere una gran importancia para que los extremeños, sobre todo los jóvenes, permanezcan en la región. "Evidentemente, quieren quedarse, porque es una cuestión natural". Si no existen oportunidades profesionales y, por ende, de crear una familia, es entonces cuando la población migra hacia otras regiones para mejorar sus expectativas.