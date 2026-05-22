Falta de mano de obra en una región con casi 63.000 desempleados

Extremadura tiene, según los últimos datos, 62.868 parados. De forma paralela, según la Confederación Regional Empresarial Extremeña, la CREEX, las empresas de la región tienen más de 7.000 puestos de trabajo sin cubrir. El secretario general de la organización, Javier Peinado, señala que el problema se está generalizando y que, además de los sectores que llevan tiempo alertando de la falta de mano de obra -agricultura, construcción, transporte y hostelería-, el problema llega ya a otros como limpieza, mantenimiento o dependencia.

“"No hay ni una sola empresa que no esté buscando personal" “ Carlos Izquierdo, presidente de FECONS

En el sector de la construcción, el problema de la falta de mano de obra se agrava cada año que pasa. Lo asegura el presidente de FECONS, la Federación de Empresarios de la Construcción de Cáceres, Carlos Izquierdo. Alerta de que se están jubilando más personas de las que entran a trabajar. "De 55 años para arriba tenemos al 22% de la población en nuestro sector, de 30 años para abajo está en el 10%", explica, y añade que en Extremadura "no hay ni una sola empresa que no esté buscando personal o que no esté dejando de ofertar obras porque no puede atenderlas".

Bares y restaurantes tampoco encuentran personal. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Extremadura, Antonio Martínez, dice que los profesionales del sector se están jubilando, "si no se han jubilado ya la mayoría". La falta de personal, añade, llega hasta tal punto que algunos empresarios se plantean el cierre de su establecimiento.

Se buscan también transportistas. En este caso, Alonso Sánchez, secretario de la Asociación de Empresarios de Transporte de Extremadura, ASEMTRAEX, apunta a la conciliación como uno de los posibles motivos de la escasez de trabajadores. "Cuando hacen transporte de largo recorrido, no vuelven a su domicilio nada más que a pasar el fin de semana, y hoy en día prima mucho el poder compatibilizar la vida laboral con la vida familiar", explica.

Revisar las compensaciones económicas La falta de mano de obra en el campo es patente, a pesar de que el número de desempleados en el sector de la agricultura supera los 4.000, según los datos correspondientes al mes de abril. En un sector ligado a la estacionalidad de las campañas, y también a los subsidios, algunas organizaciones agrarias piden revisar esas compensaciones económicas. "En su día sería bueno y necesario lo que todos conocimos como PER, pero yo creo que hoy las 'paguitas' hay que revisarlas", indica Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja. Luis Cortés, secretario técnico de La Unión Extremadura, añade que "no encuentras a nadie porque ya tienen una compensación económica por no ir a trabajar". Defiende que se concedan las ayudas, incluso en una cuantía superior, pero en los períodos en los que no haya trabajo en el campo. Parte de la solución puede ser, según Óscar Llanos, de UPA-UCE Extremadura, la regularización de inmigrantes, porque con la mano de obra nacional no es suficiente para "poder recoger campañas tan importantes como la fruta de hueso o la aceituna". Desde Apag Extremadura Asaja consideran necesario agilizar los contratos en origen. También en el sector de la construcción, la regularización de inmigrantes puede aliviar el problema de la falta de mano de obra, indica Carlos Izquierdo, "otra cosa es cómo se esté haciendo". Sin querer generalizar, indica que sí hay gente cobrando la prestación por desempleo que "están en la economía sumergida", lo que genera competencia desleal y desincentiva a las personas que están trabajando.