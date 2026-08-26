Mueren al menos 14 recién nacidos en el incendio de la maternidad de un hospital en Pakistán

Al menos 14 niños recién nacidos han muerto este miércoles en un incendio registrado en el edificio de maternidad de un hospital en la capital de Pakistán, Islamabad.

Al parecer, el incendio se ha producido por un fallo en el sistema de aire acondicionado que provocó una explosión, según informan canales locales de televisión, y recoge Reuters.

El fuego empezó a las 6:45 de la madrugada, hora local, en la tercera planta del edificio de maternidad y pediatría del Instituto de Ciencias Médicas en Islamabad, un centro médico estatal y uno de los principales hospitales públicos de la ciudad. En el edificio había 15 neonatos en el momento del incendio, recibiendo tratamiento con oxígeno o en incubadoras. Precisamente la presencia de tanques de oxígeno ha podido avivar el fuego.

Según medios pakistaníes, el incendio fue rápidamente sofocado, pero no pudo hacerse nada por 14 de los niños, que habían sufrido quemaduras, mientras que uno ha podido ser salvado por los doctores.

Un padre llora frente al hospital donde un incendio ha matado a 14 bebés en Pakistán Aamir QURESHI / AFP

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, ha ordenado una investigación inmediata. "Los responsables deben ser identificados, y se tomará la acción más estricta", ha añadido Sharif, según un comunicado de su oficina.

En Pakistán, el sistema de salud está financiado por el Gobierno, pero las instalaciones están anticuadas, faltas de medios y saturadas.