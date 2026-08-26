El jefe de la CIA visita Moscú para reunirse con funcionarios rusos sin aviso oficial, según medios estadounidenses

El director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), John Ratcliffe, ha viajado en un avión militar desde Letonia a Moscú este martes para reunirse con funcionarios rusos sin haber hecho ningún anuncio previo, según han informado CBS News y Axios citando fuentes anónimas, que no han especificado con quién se ha reunido ni qué temas se han tratado en las conversaciones.

Esta ha sido (o sería) la primera visita conocida a la capital rusa de un jefe de la inteligencia estadounidense desde que su predecesor, William Burns, mantuviera conversaciones con Vladímir Putin en noviembre de 2021. Aproximadamente tres meses después de esa reunión, el presidente ruso lanzó la invasión de Ucrania.

La CIA ha declinado hacer comentarios a medios como Reuters o la BBC, por lo que los motivos del encuentro no han sido confirmados. Pueden ser varios (guerra en Ucrania, intercambio de prisioneros, relación rusa con Irán). El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no ha confirmado ni desmentido la noticia, y ha declarado a Reuters que el presidente Putin no tenía previsto reunirse con Ratcliffe.

Una semana antes, Estados Unidos solicitó a Ucrania que no lanzara ataques aéreos en las inmediaciones de Moscú, San Petersburgo y algunos territorios del norte de Rusia el lunes, martes y miércoles de esta semana, debido a que un avión que transportaba a un alto funcionario estadounidense volaría a la capital rusa, según una fuente familiarizada con el asunto.

Estados Unidos ha mantenido relaciones tensas con Rusia desde que esta última lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Moscú permanece aislado en el escenario mundial y se ha enfrentado a sanciones económicas internacionales.

El año pasado, Donald Trump se reunió con Putin en una cumbre en Alaska, pero el encuentro no arrojó resultados significativos. Las posteriores conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, lideradas por Estados Unidos, parecen haberse estancado.