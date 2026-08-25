Un nuevo ataque ucraniano a una refinería rusa deja al menos dos muertos en Krasnodar

Al menos dos personas han muerto este martes en un ataque ucraniano contra una refinería de petróleo en la región rusa de Krasnodar.

La refinería Afipskaya ha sido alcanzada con drones, que han provocado un incendio en las instalaciones, según ha confirmado el gobernador regional, Veniamin Kondratyev. El gobernador ha confirmado que hay al menos dos muertos y otros dos heridos debido a la caída de escombros en la estación de ferrocarril de la localidad, y que unas 10 viviendas han sido dañadas.

La planta de Afipskaya, que ha sido alcanzada varias veces en los últimos meses, está destinada principalmente a la exportación. En 2024, la planta produjo 7,2 millones de toneladas de petróleo, o 144.000 barriles al día.

Ucrania ataca frecuentemente refinerías y otras infraestructuras industriales rusas para dañar la economía del invasor. El 21 de agosto, la refinería de Perm, la séptima mayor de rusia por volumen de procesamiento, tuvo que interrumpir sus operaciones por un ataque con drones, informa Reuters.