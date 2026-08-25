Un nuevo ataque ucraniano a una refinería rusa deja al menos dos muertos en Krasnodar
- Dos personas han muerto en un ataque ruso contra Zaporiyia
- Rusia y Ucrania han intensificado sus ataques aéreos en los últimos meses, con más víctimas civiles
Al menos dos personas han muerto este martes en un ataque ucraniano contra una refinería de petróleo en la región rusa de Krasnodar.
La refinería Afipskaya ha sido alcanzada con drones, que han provocado un incendio en las instalaciones, según ha confirmado el gobernador regional, Veniamin Kondratyev. El gobernador ha confirmado que hay al menos dos muertos y otros dos heridos debido a la caída de escombros en la estación de ferrocarril de la localidad, y que unas 10 viviendas han sido dañadas.
La planta de Afipskaya, que ha sido alcanzada varias veces en los últimos meses, está destinada principalmente a la exportación. En 2024, la planta produjo 7,2 millones de toneladas de petróleo, o 144.000 barriles al día.
Ucrania ataca frecuentemente refinerías y otras infraestructuras industriales rusas para dañar la economía del invasor. El 21 de agosto, la refinería de Perm, la séptima mayor de rusia por volumen de procesamiento, tuvo que interrumpir sus operaciones por un ataque con drones, informa Reuters.
Dos muertos en Zaporiyia y ataques rusos en otras localidades
En el lado ucraniano, dos personas han muerto por el impacto en una fábrica de una bomba guiada en la región de Zaporiyia, según ha informado el jefe de la administración militar local, Ivan Fedorov, y recoge Afp.
En Chernígov, otro ataque ruso en el centro de la localidad de Mena ha dejado 12 heridos, entre ellos niños. Edificios administrativos, viviendas, comercios y vehículos han resultado dañados, según la agencia estatal ucraniana Ukrinform.
También se han registrado ataques en Kiev, donde el piso número 14 de un bloque de apartamentos ha recibido un impacto; en Slobozhanskyi (región de Dnipropetrovsk) y en Odesa, en el mar Negro, todos ellos sin víctimas.
Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha informado también de que sus fuerzas han atacado un barco carguero que transportaba material para el Ejército ucraniano en el puerto de Pivdenni, cerca de Odesa, así como infraestructuras del propio puerto, informa Reuters.
Rusia también ha asegurado haber derribado 148 drones ucranianos sobre varias de sus regiones y sobre la anexionada Crimea.
La guerra en Ucrania experimenta una fase de escalada, con una intensificación de los ataques con drones y misiles por parte de ambos contendientes, que ha aumentado el número de víctimas civiles. Este pasado domingo, un ataque ucraniano mató a dos niños en una guardería de la región rusa de Krasnodar mientras la ofensiva rusa dejó tres muertos en Járkov.
La guerra comenzó el 24 de febrero de 2022, con la invasión rusa a gran escala contra su país vecino.