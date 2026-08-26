Sánchez solicita comparecer en el Congreso para explicar la gestión de la crisis en Ceuta
- El presidente del Gobierno dará explicaciones sobre su gestión en una fecha pendiente de fijar por la Mesa de la Cámara
- Feijóo exige convocar la Comisión de Secretos Oficiales tras asegurar Robles que el CNI advirtió sobre la situación
El Gobierno va a registrar este miércoles la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre la gestión de la crisis en Ceuta tras la llegada de más de 70.000 migrantes el 30 y 31 de julio, de los que alrededor de 5.000 siguen en la ciudad autónoma, según el Ejecutivo. En la primera de las nueve comparecencias en la Cámara Baja solicitadas por ministros, la responsable de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el CNI informó un día antes a la Delegación de Gobierno en la ciudad autónoma de la convocatoria para "entrar a nado", pero después el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que no había "ningún informe" que alertara de ello.
Fuentes del Gobierno han señalado que aunque la fecha en la que Sánchez comparecerá debe ser fijada por la Mesa de la Cámara, su intención es acudir cuanto antes a dar explicaciones. De momento, una de las fechas que se barajan y que se ha propuesto a los grupos parlamentarios, es el miércoles 9 de septiembre.
“🔴 ÚLTIMA HORA | El Gobierno anuncia que va a registrar hoy la petición del presidente, Pedro Sánchez, para comparecer en el Congreso de los Diputados por la crisis de Ceuta— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) August 26, 2026
▪️De momento se desconoce la fecha, que será decidida por la Mesa de la Cámara pic.twitter.com/MhJIvOCkz5“
La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este martes —en la primera de las nueve comparecencias solicitadas por ministros sobre Ceuta— que los servicios militares de información, incluyendo los agentes secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hicieron su trabajo en los días previos a la entrada de los miles migrantes en Ceuta e informaron a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, aunque no quiso dar más detalles alegando que el deber de secreto es "una losa".
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el real decreto que declara la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta", con un mando único —bajo la coordinación del ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres— y el comité de crisis, que estará vigente hasta el 31 de diciembre, aunque prevé que pueda producirse una "finalización anticipada".
El decreto incluye el listado de instalaciones que albergarán a inmigrantes. Según detalla el decreto, con efectos desde este miércoles, el Gobierno informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional.
Torres aseguró este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que entre un 5 y un 10% de los migrantes que entraron en Ceuta siguen en la ciudad autónoma, aunque no concretó su número. Según trasladó el Gobierno a los periodistas tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, estiman que permanecen unas 5.000 personas en la ciudad autónoma.
Feijóo exige convocar la Comisión de Secretos Oficiales
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles al Congreso convocar la Comisión de Secretos Oficiales, donde los diputados ejercen el control parlamentario del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del uso de los fondos reservados, ante el "desbarajuste de versiones" de la ministra de Defensa y el del Interior en la crisis migratoria de Ceuta.
Para Feijóo, la contradicción en el Gobierno "hace imprescindible la convocatoria inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales" que ya solicitaron el pasado 5 de agosto y "no admite más demora", ha escrito en un mensaje en X.
La solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno se ha producido a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente en sesión plenaria para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta. Los 'populares' también reclamarán que se convoque a otros diez ministros, entre ellos ocho que ya tienen agendada su cita para dar explicaciones en comisión en la Cámara Baja.