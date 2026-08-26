Sánchez solicita comparecer en el Congreso para explicar la gestión de la crisis en Ceuta

El Gobierno va a registrar este miércoles la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre la gestión de la crisis en Ceuta tras la llegada de más de 70.000 migrantes el 30 y 31 de julio, de los que alrededor de 5.000 siguen en la ciudad autónoma, según el Ejecutivo. En la primera de las nueve comparecencias en la Cámara Baja solicitadas por ministros, la responsable de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el CNI informó un día antes a la Delegación de Gobierno en la ciudad autónoma de la convocatoria para "entrar a nado", pero después el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que no había "ningún informe" que alertara de ello.

Fuentes del Gobierno han señalado que aunque la fecha en la que Sánchez comparecerá debe ser fijada por la Mesa de la Cámara, su intención es acudir cuanto antes a dar explicaciones. De momento, una de las fechas que se barajan y que se ha propuesto a los grupos parlamentarios, es el miércoles 9 de septiembre.

“🔴 ÚLTIMA HORA | El Gobierno anuncia que va a registrar hoy la petición del presidente, Pedro Sánchez, para comparecer en el Congreso de los Diputados por la crisis de Ceuta



▪️De momento se desconoce la fecha, que será decidida por la Mesa de la Cámara pic.twitter.com/MhJIvOCkz5“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) August 26, 2026

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este martes —en la primera de las nueve comparecencias solicitadas por ministros sobre Ceuta— que los servicios militares de información, incluyendo los agentes secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hicieron su trabajo en los días previos a la entrada de los miles migrantes en Ceuta e informaron a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, aunque no quiso dar más detalles alegando que el deber de secreto es "una losa".

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el real decreto que declara la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta", con un mando único —bajo la coordinación del ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres— y el comité de crisis, que estará vigente hasta el 31 de diciembre, aunque prevé que pueda producirse una "finalización anticipada".

El decreto incluye el listado de instalaciones que albergarán a inmigrantes. Según detalla el decreto, con efectos desde este miércoles, el Gobierno informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional.

Torres aseguró este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que entre un 5 y un 10% de los migrantes que entraron en Ceuta siguen en la ciudad autónoma, aunque no concretó su número. Según trasladó el Gobierno a los periodistas tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, estiman que permanecen unas 5.000 personas en la ciudad autónoma.