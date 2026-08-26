Castilla y León, Extremadura y Aragón rechazan recibir a menores inmigrantes no acompañados de Ceuta

Los vicepresidentes de Castilla y León, Carlos Pollán; Extremadura, Óscar Fernández, y Aragón, Alejandro Nolasco, de Vox, han mostrado el rechazo de sus comunidades a recibir a los menores inmigrantes no acompañados de Ceuta, por lo que impugnarán judicialmente cada expediente que reciban al respecto y que no suponga el retorno a Marruecos de los niños. Además, han comunicado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que no asistirán a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de este jueves.

Los tres han remitido una nueva carta a Rego en la que exponen su postura y piden que conste en acta también la "negativa al acuerdo propuesto y a cualquier reparto" de menores inmigrantes no acompañados desde Ceuta hacia cualquier parte del territorio nacional. Se trata de la segunda carta que envían a la ministra después de la del 8 de agosto y que, según ellos, sigue sin respuesta.

"Esta Comunidad Autónoma no puede aceptar el traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de la Ciudad Autónoma de Ceuta, incluidos los llegados a territorio español los días 30 y 31 de julio de 2026, en primer lugar, por hallarse en una situación de saturación provocada por el constante efecto llamada de las actuaciones y declaraciones del Gobierno", reza en las tres cartas, que son iguales.

En la misiva, califican de "bochornoso" que el Gobierno de Sánchez solo piense en repartir a los menores "cuando su negligencia y su imprevisión están provocando una situación de caos e inseguridad generalizados" en Ceuta, "afectando muy especialmente a niñas y adolescentes". En su opinión, la Conferencia Sectorial convocada por Rego "pretende premiar económicamente la invasión perpetrada desde Marruecos y consentida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Sin embargo, la semana pasada Delegación del Gobierno aseguró que Extremadura había acogido a cuatro menores inmigrantes no acompañados de Ceuta, que habían entrado previamente a la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio.