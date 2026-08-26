Las contradicciones del Gobierno sobre Ceuta: del choque Robles vs. Marlaska por el CNI al mando único

Casi un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, la gestión del Gobierno de esta crisis está en el punto de mira. En estas semanas, además de las críticas de la oposición, del presidente ceutí y de organizaciones sociales que han pedido más medios para atender a las personas migrantes, los miembros del Ejecutivo también han protagonizado choques sobre lo que sabía o no el CNI o han cambiado su posición sobre la necesidad de crear un mando único. En VerificaRTVE recopilamos la cronología de algunos de estos momentos clave.