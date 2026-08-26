No es un migrante acosando a una joven en España, es la escena de una película

En el contexto de la crisis migratoria en Ceuta, difunden en redes sociales un vídeo en el que se ve a un joven siguiendo y hostigando a una chica por la calle y lo presentan como si fuera un migrante acosando a una mujer en España. Es un bulo. La escena que se muestra es una secuencia de la película argelina 'Papicha, sueños de libertad'.

"URGENTE. Imaginaros que es vuestra hija. Esta es la España que quiere el TRAIDOR de Sánchez, lo que está importando toda la MISERABLE izquierda. ¡No lo debemos permitir!", leemos en un mensaje compartido en X más de 15.000 veces desde el 23 de agosto. La publicación comparte el vídeo de 35 segundos en el que un joven sigue a una chica mientras camina por la calle.