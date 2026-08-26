No es un migrante acosando a una joven en España, es la escena de una película
En el contexto de la crisis migratoria en Ceuta, difunden en redes sociales un vídeo en el que se ve a un joven siguiendo y hostigando a una chica por la calle y lo presentan como si fuera un migrante acosando a una mujer en España. Es un bulo. La escena que se muestra es una secuencia de la película argelina 'Papicha, sueños de libertad'.
"URGENTE. Imaginaros que es vuestra hija. Esta es la España que quiere el TRAIDOR de Sánchez, lo que está importando toda la MISERABLE izquierda. ¡No lo debemos permitir!", leemos en un mensaje compartido en X más de 15.000 veces desde el 23 de agosto. La publicación comparte el vídeo de 35 segundos en el que un joven sigue a una chica mientras camina por la calle.
No es una situación real, es una secuencia de una película
Este vídeo no muestra una escena real en España, es un fragmento de la película argelina de 2019 'Papicha, sueños de libertad', dirigida por Mounia Meddour. Los resultados de una búsqueda inversa nos llevan a un artículo de 2019 del medio alemán Deutsche Welle sobre la cinta, que muestra una imagen de la misma escena que circula en redes como si fuera real. La misma búsqueda nos lleva a la entrada de IMDB del largometraje, que en el carrusel de fotos que comparte incluye una captura de la misma escena del vídeo de redes (imagen 12). También en el tráiler podemos ver a la protagonista con la misma ropa que en la fotografía y la grabación.
La página de IMDB señala que el film está ambientado en Argelia en los años 90 y cuenta la historia de una joven estudiante que planea un pase de moda dentro de un contexto social en el que cada vez hay más control sobre lo que las mujeres llevan y hacen en los espacios públicos.
Hemos analizado la cuenta que difunde como reales estas imágenes y observamos que compartió el mismo vídeo con un mensaje similar el 3 de mayo: "Imaginaros que es vuestra hija ¿Esta es la España que quieres? Esta es la España que están importando. RECUÉRDALO". Hasta en tres ocasiones ha publicado la grabación ocultando que es la escena de una película con mensajes similares para fomentar la xenofobia.
El uso de fragmentos de películas para difundir desinformación
En VerificaRTVE ya hemos advertido en otras ocasiones del uso de escenas de películas, series y representaciones callejeras para difundir desinformación. Ya explicamos que se ha usado de manera recurrente este fragmento de la película 'Simón' de 2023 para presentarlo como "rehenes de Israel torturados" y "jóvenes venezolanos apresados".
En otra ocasión aclaramos que un vídeo que circulaba como si fuera un puesto de reparto de comida para españoles en Lavapiés era, en realidad, la grabación de la serie 'Salvador' de Netflix en 2024. Al igual que desmontamos la grabación que se difundía como una explosión en el aeropuerto de Tel Aviv, se trataba del rodaje de la película 'Todos los nombres de Dios' de 2023. También te aclaramos que estas imágenes no muestran a migrantes agrediendo a mujeres en Francia, son actores simulando una pelea.