No son rehenes de Israel torturados, es la escena de una película

Difunden un vídeo que muestra una pantalla en la que se reproduce una grabación en la que aparecen cinco personas semidesnudas con las manos atadas a una viga situada en el techo junto a mensajes que aseguran que son rehenes de Israel siendo torturados. Es un bulo. La escena que se muestra es una secuencia de la película 'Simón' que se utiliza de forma recurrente para difundir falsedades.

El vídeo de 31 segundos muestra a cinco personas semidesnudas con las manos atadas a una viga en el techo de un espacio interior. La grabación no tiene voz, solamente se escucha una canción y al finalizar se observa una vela con fondo negro y un rótulo que dice: Only The Truth (Sola la verdad). Un mensaje de X compartido más de 17.000 veces adjunta la grabación y afirma en inglés: "Soldado israelí documenta la tortura de rehenes y lo publica. El mundo está despertando y viendo a Israel tal y como es". El mismo vídeo circula con otra descripción en la que aseguran que "los soldados israelíes torturan primero a muchos gazatíes que capturan, luego les roban sus órganos y después los ejecutan. ¿Por qué te quedas callado? No te quedes callado. Por favor, comparte rápidamente". Esta publicación se ha compartido más de 1.000 veces, pero también es falsa.

No es una situación real, es la escena de una película El vídeo que circula en redes es un fragmento de la película ‘Simón’, estrenada en abril de 2023. El largometraje retrata las torturas que sufrió un joven venezolano detenido durante unas protestas en su país. Puedes ver la secuencia que se presenta como real al inicio del trailer oficial disponible en YouTube y en el minuto 31:16 de la película en Netflix. El director de la película, Diego Vicentini, dijo en el programa Hora América de RNE, que hablaron con "varios jóvenes, Simones de vida real, que habían sido líderes de su grupo, los habían torturado, y estaban pidiendo asilo político". El actor protagonista, Christian McGaffne, visitó el Canal 24 Horas y explicó que su propósito era mostrar "la historia" de 8 millones de venezolanos exiliados.