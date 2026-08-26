La confesión de Pilar Rubio en su vuelta al taller: "Me sentía huérfana de costura y me fui a Japón a aprender patronaje"

Ha pasado más de un año, pero aún no hemos superado el increíble duelo final entre Pilar Rubio y Carmen Farala de la primera edición celebrity de Maestros de la Costura. Ahora, en la gran final de la segunda promoción, la presentadora y ganadora de Maestros de la Costura Celebrity regresa al taller confesando que la costura ya forma parte de su vida. A su llegada al plató, Pilar vibró como lo hizo en su edición: "Aquí pasé muchas emociones, que vuelvo a sentir ahora. Me aportó mucho este programa; fue duro, pero la recompensa es infinita". Y lo primero que quiso valorar es a los cuatro finalistas de esta edición: "Enhorabuena. Ya estáis aquí en la final, eso ya es ganar".

Lorenzo Caprile no quiso perder la oportunidad de recordar que Pilar Rubio se entregó al programa, y Pilar lo confirmó: "Al final tienes que coser en el plató y en casa". Y sí, la costura ya forma parte de su día a día. Tanto es así que le ha empezado a contagiar esta pasión a su familia: "Tengo 4 hijos y he conseguido que aprendan a utilizar la máquina de coser". A todas sus aficiones, Pilar sumó la costura y la moda tras su victoria en Maestros de la Costura Celebrity y reconoce que le hubiera gustado seguir en el programa: "Cuando salí del programa me sentía un poco huérfana y empecé a hacer un curso de patronaje. He estado un tiempo en Japón aprendiendo cómo patronan allí. Y no he parado de coser".