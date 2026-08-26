El hartazgo de centenares de vecinos por la crisis migratoria vuelve a tomar las calles de Ceuta

El hartazgo por la crisis migratoria ha vuelto a tomar las calles de Ceuta este miércoles, por segunda jornada consecutiva. Cientos de vecinos se han movilizado para protestar contra la gestión del Gobierno y reclamar una solución urgente para recuperar la certidumbre y la seguridad en su vida cotidiana. Entre banderas de España, exigen que se agilicen los trámites para la deportación de los extranjeros en situación irregular que no tengan derecho a asilo o sean menores de edad.

La manifestación, que ha comenzado a las 19:00 horas, se ha dirigido a la sede de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. Allí ha tenido lugar la reunión del comité de seguimiento del mando único, presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la que han asistido el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, y, por videoconferencia, miembros de otros Ministerios. Según ha podido saber RTVE, la concentración se ha disuelto finalmente en la Plaza de África de la ciudad autónoma, sin llegar a la fábrica de harinas de Otero, tal y como estaba previsto.

"No se puede salir, las criaturas no pueden ir a los colegios, no podemos salir tranquilas", afirma una vecina. Su gran miedo, explican muchos ceutíes, es que los migrantes se queden en la ciudad autónoma y piden a las instituciones que actúen: "Estamos abandonados, no puede ser que este Gobierno no haga nada".

Protestan también contra del uso de espacios de la ciudad como emplazamientos para migrantes, como ya ocurrió en 2021, y contra el desbordamiento de los servicios públicos: "Nuestra Policía, nuestras ambulancias, nuestros servicios de limpieza, no dan abasto", cuenta el presidente de la Asociación de la Barriada San Daniel.

Desde este miércoles, los trabajadores municipales guardarán un minuto de silencio por la situación, al que esta mañana se ha sumado el presidente Vivas.