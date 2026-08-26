El hartazgo de centenares de vecinos por la crisis migratoria vuelve a tomar las calles de Ceuta
- Los ceutíes reclaman una solución urgente para recuperar la certidumbre y la seguridad en su vida cotidiana
- Durante la manifestación, se han producido momentos de tensión en los que los vecinos han increpado a periodistas
El hartazgo por la crisis migratoria ha vuelto a tomar las calles de Ceuta este miércoles, por segunda jornada consecutiva. Cientos de vecinos se han movilizado para protestar contra la gestión del Gobierno y reclamar una solución urgente para recuperar la certidumbre y la seguridad en su vida cotidiana. Entre banderas de España, exigen que se agilicen los trámites para la deportación de los extranjeros en situación irregular que no tengan derecho a asilo o sean menores de edad.
La manifestación, que ha comenzado a las 19:00 horas, se ha dirigido a la sede de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. Allí ha tenido lugar la reunión del comité de seguimiento del mando único, presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la que han asistido el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, y, por videoconferencia, miembros de otros Ministerios. Según ha podido saber RTVE, la concentración se ha disuelto finalmente en la Plaza de África de la ciudad autónoma, sin llegar a la fábrica de harinas de Otero, tal y como estaba previsto.
"No se puede salir, las criaturas no pueden ir a los colegios, no podemos salir tranquilas", afirma una vecina. Su gran miedo, explican muchos ceutíes, es que los migrantes se queden en la ciudad autónoma y piden a las instituciones que actúen: "Estamos abandonados, no puede ser que este Gobierno no haga nada".
Protestan también contra del uso de espacios de la ciudad como emplazamientos para migrantes, como ya ocurrió en 2021, y contra el desbordamiento de los servicios públicos: "Nuestra Policía, nuestras ambulancias, nuestros servicios de limpieza, no dan abasto", cuenta el presidente de la Asociación de la Barriada San Daniel.
Desde este miércoles, los trabajadores municipales guardarán un minuto de silencio por la situación, al que esta mañana se ha sumado el presidente Vivas.
Momentos de tensión y acoso a periodistas
Mientras la reunión se desarrollaba en el interior sede de la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad para controlar la entrada al edificio y evitar que alguno de los manifestantes pudiera acceder al interior. Los agentes han vigilado especialmente las puertas de acceso ante la elevada concentración de ciudadanos en las inmediaciones. Durante la concentración, se han vivido momentos de tensión en los que varios vecinos han increpado a periodistas que informaban desde el lugar, entre ellos, un equipo de RTVE.
La movilización se produce un día después de las primeras protestas ciudadanas y después de que el Gobierno central haya matizado que instalaciones como polideportivos u otros equipamientos incluidos en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros solo se utilizarían en circunstancias excepcionales y mediante el consenso con las administraciones implicadas.
Las explicaciones del Ejecutivo no han frenado el malestar de una parte de la ciudadanía ceutí, que durante las últimas jornadas ha intensificado sus protestas ante la situación migratoria y el temor a que espacios públicos y otras instalaciones de la ciudad sean habilitados para la acogida de migrantes.
Esta nueva jornada de movilizaciones da continuidad a las protestas registradas en los últimos días y se enmarca en la alta tensión que vive la ciudad autónoma. El detonante fue la entrada de unas 80.000 personas los días 30 y 31 de julio, según los datos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de las cuales la inmensa mayoría regresó en las jornadas posteriores.
Sin embargo, el principal reto actual radica en la atención a los menores: este miércoles, la Policía Nacional ha cifrado en unos 1.500 los menores migrantes que han accedido irregularmente y ya han sido identificados, rebajando la cuantía anterior de 2.168 tras depurar los registros informáticos y eliminar duplicidades.