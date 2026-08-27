Bolaños, Torres y García comparecen en el Congreso para dar cuenta de la gestión de la crisis migratoria de Ceuta

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la titular de Sanidad, Mónica García, comparecen este jueves en el Congreso a petición propia para dar cuentas de la gestión realizada por sus respectivos departamentos en la crisis migratoria en Ceuta tras la entrada masiva de miles de inmigrantes a finales de julio.

Las explicaciones de los tres ministros llegan después de las de Defensa, Margarita Robles, que abrió la ronda de comparecencias de miembros del Gobierno por este asunto, y después de que rechazaran acudir al Senado alegando que darían cuentas en la Cámara Baja. Este martes, ante la comisión de Defensa, Robles defendió la labor del CNI y aseguró que había informado el día antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

El primero en abrir las comparecencias de la jornada será Bolaños, que está citado a las 10:00 horas en la comisión mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional. El PP y Vox quieren que aclare por qué se cesó a una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional de Moncloa que adelantó las cifras de llegada de migrantes.

Bolaños se enfrentará este jueves a las críticas de los grupos parlamentarios que acusan al Gobierno de inacción ante la entrada masiva de migrantes en Ceuta y, sobre todo, por la respuesta que ha dado a la misma.

La semana pasada, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamó refuerzos en los Tribunales de Ceuta para dar respuesta al incremento de trabajo por la crisis migratoria tras la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma. Y este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó que, hasta que la situación se normalice tras la entrada de migrantes en Ceuta, los juzgados de la ciudad autónoma contarán siempre con dos jueces de guardia. También se convocará un refuerzo para la plaza con competencias en violencia sobre la mujer.

Torres comparece tras su nombramiento como mando único En la misma comisión que Bolaños, pero a partir de las 12:00 horas, comparecerá Torres para dar cuentas de su papel como responsable del mando único para gestionar la crisis. Más de tres semanas después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el ministro de Política Territorial fue nombrado mando único, tal y como venían reclamando desde la oposición. El Gobierno nombrará este martes un mando único para la gestión de la crisis en Ceuta Sofía Soler La decisión del Gobierno llegó este martes tras la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional presidida por Pedro Sánchez. El Ejecutivo defendió la medida alegando que la situación había entrado en una "nueva fase" que requería reforzar la coordinación entre las administraciones. Por otra parte, este miércoles, el ministro Torres respaldaba las declaraciones de Marlaska y reiteraba que en los días previos a la entrada masiva de inmigrantes "no hubo comunicación" de que fueran a llegar a la ciudad autónoma "decenas de miles de personas". Vivas asegura que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta "se pudo evitar": "Estaban avisados" Mª Carmen Cruz Martín

García comparece a partir de las 12:00 horas Y a las 12:00 horas, García está citada en la Comisión de Sanidad, como responsable de la gestión hospitalaria en la ciudad autónoma. La oposición ha asegurado que hay un "colapso sanitario" en Ceuta, mientras que los sanitarios han denunciado la sobrecarga de trabajo. La titular de Sanidad visitó el pasado 16 de agosto Ceuta y allí negó que existiera "colapso sanitario", y aseguraba que el "sobreesfuerzo de los profesionales" era el que había evitado el colapso, ya que habían trabajado "al 120%" para atender todas las necesidades. Así, reconoció que algunas áreas estaban "especialmente tensionadas", como los servicios de Urgencias y las plantas de Medicina Interna y Cirugía. También afirmó que "asociar inmigración con enfermedad, delincuencia y peligro es injusto y es xenófobo". Mónica García descarta el "colapso sanitario" de Ceuta pese a "tensiones" puntuales y "sobresfuerzos" del personal Daniel Herrero Para García, se trataba de una crisis humanitaria, y advirtió de un riesgo para la salud pública derivado del hacinamiento de personas, al tiempo que situó el riesgo epidemiológico en un nivel moderado para los migrantes y bajo para la población ceutí. También indicó que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) se había reforzado con más de 60 profesionales que estarían, de momento, hasta el 31 de agosto.