Muere la artista japonesa Yayoi Kusama: la vanguardista de pelo rojo, mirada penetrante y 'reina de los lunares'

La artista vanguardista japonesa Yayoi Kusama, de 97 años, murió el 14 de agosto en un hospital de Tokio, según ha informado este jueves su estudio de trabajo en la página web oficial.

"Dedicó toda su vida a actividades internacionales como artista de vanguardia en diversos campos, como las bellas artes, el arte escénico, la novela y la poesía. Nunca dejó de pintar hasta poco antes de su muerte, continuando su búsqueda del amor eterno y del alma a lo largo de sus 97 años de vida", reza el comunicado.

Fácilmente reconocida por su pelo rojo y la mirada penetrante, la obra de Yayoi Kusama, conocida como la 'reina de los lunares', se exhibe en los museos más importantes, tiene esculturas en las calles y jardines de ciudades de todo el mundo y, desde 2017, su propio museo en Japón.

"Nuestro objetivo es perpetuar el legado del artista y brindar esperanza y fortaleza para el futuro a personas de todo el mundo a través del arte", concluye la despedida oficial de su compañía.