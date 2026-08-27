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Muere la artista japonesa Yayoi Kusama: la vanguardista de pelo rojo, mirada penetrante y 'reina de los lunares'

  • Falleció el 14 de agosto a los 97 años en un hospital de Tokio, según ha informado su estudio de trabajo
  • Su obra se exhibe en los museos más importantes y tiene esculturas en ciudades de todo el mundo
Muere la artista japonesa Yayoi Kusama a los 97 años: la vanguardista de pelo rojo y mirada penetrante
La artista japonesa Yayoi Kusama durante una sesión fotográfica en el Centro Nacional de Arte de Tokio el 21 de febrero de 2017 TOSHIFUMI KITAMURA / AFP
Diego Álvarez Patilla
Diego Álvarez Patilla

La artista vanguardista japonesa Yayoi Kusama, de 97 años, murió el 14 de agosto en un hospital de Tokio, según ha informado este jueves su estudio de trabajo en la página web oficial.

"Dedicó toda su vida a actividades internacionales como artista de vanguardia en diversos campos, como las bellas artes, el arte escénico, la novela y la poesía. Nunca dejó de pintar hasta poco antes de su muerte, continuando su búsqueda del amor eterno y del alma a lo largo de sus 97 años de vida", reza el comunicado.

Fácilmente reconocida por su pelo rojo y la mirada penetrante, la obra de Yayoi Kusama, conocida como la 'reina de los lunares', se exhibe en los museos más importantes, tiene esculturas en las calles y jardines de ciudades de todo el mundo y, desde 2017, su propio museo en Japón.

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La galería - Radio 5 - La galería - Yayoi Kusama - 20/11/22 - Escuchar ahora
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"Nuestro objetivo es perpetuar el legado del artista y brindar esperanza y fortaleza para el futuro a personas de todo el mundo a través del arte", concluye la despedida oficial de su compañía.

Las redes y salas infinitas de Kusama

La artista japonesa es conocida mundialmente por sus icónicos lunares, patrones repetitivos y habitaciones de esferas e infinitud generada por espejos.

Estas obras consisten en salas cerradas de tamaño reducido, completamente revestidas de espejos que reflejan de forma infinita luces LED colgantes, esculturas de lunares o globos flotantes. En ellas, el espectador experimenta el "borrado de uno mismo", una distorsión total del espacio físico y una inmersión psicológica absoluta en el infinito.

Instalación artística 'Luces brillantes de las almas

Instalación artística 'Luces brillantes de las almas"', creada por Yayoi Kusama en el Museo de Arte Moderno de Louisiana en Humlebaek, Dinamarca SERGEI GAPON / AFP

En su autobiografía publicada en 2022, titulada La red infinita, Kusama explica que padece alucinaciones desde su infancia, en las que el mundo que la rodea se ve absorbido por patrones repetitivos de puntos o redes.

Al trasladar esta experiencia a un espacio físico tridimensional, la artista invita al visitante a adentrarse en su mente, diluyendo la frontera entre el cuerpo humano y el universo infinito.

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