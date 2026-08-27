Muere la artista japonesa Yayoi Kusama: la vanguardista de pelo rojo, mirada penetrante y 'reina de los lunares'
- Falleció el 14 de agosto a los 97 años en un hospital de Tokio, según ha informado su estudio de trabajo
- Su obra se exhibe en los museos más importantes y tiene esculturas en ciudades de todo el mundo
La artista vanguardista japonesa Yayoi Kusama, de 97 años, murió el 14 de agosto en un hospital de Tokio, según ha informado este jueves su estudio de trabajo en la página web oficial.
"Dedicó toda su vida a actividades internacionales como artista de vanguardia en diversos campos, como las bellas artes, el arte escénico, la novela y la poesía. Nunca dejó de pintar hasta poco antes de su muerte, continuando su búsqueda del amor eterno y del alma a lo largo de sus 97 años de vida", reza el comunicado.
Fácilmente reconocida por su pelo rojo y la mirada penetrante, la obra de Yayoi Kusama, conocida como la 'reina de los lunares', se exhibe en los museos más importantes, tiene esculturas en las calles y jardines de ciudades de todo el mundo y, desde 2017, su propio museo en Japón.
"Nuestro objetivo es perpetuar el legado del artista y brindar esperanza y fortaleza para el futuro a personas de todo el mundo a través del arte", concluye la despedida oficial de su compañía.
Las redes y salas infinitas de Kusama
La artista japonesa es conocida mundialmente por sus icónicos lunares, patrones repetitivos y habitaciones de esferas e infinitud generada por espejos.
Estas obras consisten en salas cerradas de tamaño reducido, completamente revestidas de espejos que reflejan de forma infinita luces LED colgantes, esculturas de lunares o globos flotantes. En ellas, el espectador experimenta el "borrado de uno mismo", una distorsión total del espacio físico y una inmersión psicológica absoluta en el infinito.
En su autobiografía publicada en 2022, titulada La red infinita, Kusama explica que padece alucinaciones desde su infancia, en las que el mundo que la rodea se ve absorbido por patrones repetitivos de puntos o redes.
Al trasladar esta experiencia a un espacio físico tridimensional, la artista invita al visitante a adentrarse en su mente, diluyendo la frontera entre el cuerpo humano y el universo infinito.
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