Beatriz Luengo se corona como la gran vencedora de 'Maestros de la Costura Celebrity 2'

Artista por los cuatro costados: actúa, canta, baila, compone, cose e incluso exhibió uno de sus diseños en el Grammy Museum de Los Ángeles. Así es Beatriz luengo, la ganadora de ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’. Semana a semana, Beatriz ha demostrado ser una mujer perseverante, metódica y valiente, capaz de superar cualquier obstáculo sin perder su esencia. Además del título de ganadora del talent, recibió el maniquí de cristal y donó los 50.000 euros del premio a Oxfam Intermón para las víctimas de la DANA en Valencia.

Arropadas por familiares, amigos y compañeros, las duelistas Beatriz Luengo y Silvia Marty confeccionaron dos maravillosos vestidos de alfombra roja que reflejaban a la perfección su personalidad e historia. Beatriz presentó un vestido inspirado en “esa nube negra” que la acompañó en el programa, con unas flores artesanales hechas por ella con guipur, mientras que Silvia optó por un vestido inspirado en la danza contemporánea y en el cine, con godets y unos tirantes hechos con finas cadenas metálicas adornadas con una perla en el coxis. Fue una final marcada por el altísimo nivel, donde la diferencia estuvo en los pequeños detalles que valoraron el jurado y la invitada María Fernández Miranda.

Silvia Marty y Beatriz Luengo se han reencontrado en el programa y han llegado juntas a la final

Líder de audiencia La final de 'Maestros de la Costura Celebrity 2' lideró su franja de emisión con una media de 521.000 espectadores y un 9,4% de cuota, y 2.341.000 contactos. Destacó especialmente en niños (11,9%) y jóvenes de 13 a 24 años (10,9%). Sumó 61.000 espectadores respecto a la semana pasada. La segunda edición del talent ha liderado su franja de emisión, con una audiencia media de 571.000 espectadores, un 10,1% y un total de 13.116.000 espectadores únicos.

De la inseguridad a la libertad La propuesta de Beatriz Luengo para este duelo final consistió en un largo vestido negro de fiesta, confeccionado con crepé de seda y guipur, adornado con plumas, lazos y flores y rematado con una abertura lateral en la falda. Para la artista, su paso por ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’ ha estado marcado por dos etapas muy distintas, antes y después del Dedal de la segunda oportunidad. A pesar de la felicidad por regresar al taller, se vio atrapada en una “nube negra de inseguridad” que le impedía disfrutar de la experiencia. Gracias al apoyo de sus compañeros, logró enfrentarse a sus miedos y consiguió ver “luz, flores y libertad”, convirtiendo esa etapa oscura en una historia de superación. Cada detalle de su diseño tenía un significado especial. El escote simbolizaba la liberación de soltar una carga, mientras que sus compañeros representaban las flores artesanales bordadas sobre el cuerpo. La abertura de la falda adornada con plumas evocaba la libertad de avanzar con confianza y seguridad. “Me voy de este programa sabiendo un poquito más de costura, pero también sintiéndome más libre. Me he liberado en el momento en el que descubrí que tengo muchas inseguridades y que lucho contra ellas cuando no controlo algo. Descubrir esto me dio paz”, afirmó la ganadora, además de asegurar que el programa le ayudó a confiar en sí misma. En la etiqueta de su diseño, Beatriz bordó su mantra: “¿Y si sí?”, un mensaje muy especial para sus hijos con el que recordarles que los sueños se cumplen. El UPA Duelo de Maestros de la Costura dispara la nostalgia de la generación millennial El jurado destacó su gran trabajo artesanal. “El tejido está magníficamente elegido para esta silueta. Está muy bien proporcionado y el volumen es equilibrado. La cremallera también está muy bien resuelta. Quizá te ha faltado un poquito de tiempo para pulir mejor la abertura”, destacó Lorenzo Caprile. Para María Fernández Miranda era un diseño digno de Hollywood y podría convertirse en su “vestido de la venganza”, como el emblemático modelo que popularizó Lady Di. “Te has abierto en este programa y creo que eso ha sido lo que te ha permitido evolucionar de esta manera. Has querido demostrar que la oscuridad no es ausencia de luz, sino todo lo contrario. Has hecho un gran trabajo incrustando a mano esas flores de guipur para darle volumen a tu vestido, un reflejo de cómo te sientes, liberada”, le felicitó María Escoté. Finalmente, la modelo internacional Blanca Soler desfiló radiante con su diseño. El vestido confeccionado por la ganadora de 'Maestros de la Costura Celebrity 2'