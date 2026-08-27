Beatriz Luengo brilla en el duelo final y se convierte en ganadora de Maestros de la Costura Celebrity 2

Después de 10 apasionantes semanas donde hemos visto a los aprendices dejarse la piel y adentrarse en un oficio nuevo para ellos, la gran final de Maestros de la Costura Celebrity 2 no decepcionó. El UPA duelo entre Beatriz Luengo y Silvia Marty fue un regalo para los aficionados a la costura y a la moda, por el resultado final de las duelistas, y para los amantes de la televisión, sobre todo los de la generación millennial, que disfrutaron de Lola e Ingrid —los papeles de Silvia y Bea en Un paso adelante— luchar por ser la ganadora de la segunda edición celebrity de Maestros de la Costura. Pero hubo mucho más: Pilar Rubio y Naty Abascal como invitadas, un homenaje a Valentino, la clásica prueba nupcial y Mario Vaquerizo y Pau Echániz dejando claro que se vaciaron por conseguir llegar al duelo final.

Maestros de la Costura Celebrity cerró su segunda edición rindiendo un homenaje a Valentino, uno de los grandes modistas y el genio que convirtió la costura en puro glamour, vistiendo a grandes mujeres como Audrey Hepburn, Grace Kelly o Jackie Kennedy. Valentino tuvo varias musas a lo largo de su carrera, pero la más conocida para el público español es la exmodelo, estilista y coleccionista de moda Naty Abascal, que por segundo año consecutivo no quiso perderse la gran final del programa.

Junto a ella, Pilar Rubio regresó al taller confesando que la costura ya forma parte de su vida tras su victoria en Maestros de la Costura Celebrity el pasado año. A su llegada al plató, Pilar vibró como lo hizo en su edición: "Aquí pasé muchas emociones, que vuelvo a sentir ahora. Me aportó mucho este programa; fue duro, pero la recompensa es infinita. Tengo 4 hijos y he conseguido que aprendan a utilizar la máquina de coser". A todas sus aficiones, Pilar sumó la costura y la moda tras su victoria en Maestros de la Costura Celebrity y reconoce que le hubiera gustado seguir en el programa: "Cuando salí del programa me sentía un poco huérfana y empecé a hacer un curso de patronaje. He estado un tiempo en Japón aprendiendo cómo patronan allí. Y no he parado de coser".

Todo era alegría y felicidad tras las presentaciones, pero llegó el drama. Pau Echániz cogió todo lo necesario de la mercería para su look Valentino, excepto lo más importante: la tela. Los jueces reflexionaron ante este hecho insólito y decidieron hacer una excepción. Le dejaron volver a entrar para cogerla. Pero Pau tardó en encontrar su ritmo, dándole vueltas a las consecuencias que ese olvido podría tener en el veredicto. Los nervios le jugaron una mala pasada al medallista olímpico, que sabía perfectamente que este reto era uno de los más complejos de la edición al ser looks con la firma de Valentino, lo que significaba una extrema complejidad.

Ya en las valoraciones, Caprile confirmó que el cuarto puesto era de Pau, mientras que Mario fue nombrado tercer clasificado. Y a pesar del gran trabajo de Bea, finalmente la primera chaquetilla fue para Silvia. "Has hecho un gran trabajo. Relájate. Viéndolo de cerca, me quedo muy contento. El patrón lo has entendido muy bien y la cremallera te ha quedado muy bien, igual que el aplique. Es un vestido que parecía fácil y no lo era. Tu evolución ha sido increíble", destacó Luis de Javier. Silvia tuvo problemas para explicar la alegría que sentía: "Estoy feliz, feliz, feliz. Me hace mucha ilusión. Mi madre se va a quedar en shock".

La segunda chaquetilla en busca de dueño Mario, Pau y Bea pasaron página rápido y se enfocaron en la segunda chaquetilla, que saldría de la clásica prueba de moda nupcial. Maestros de la Costura Celebrity 2 viajó a la Hacienda Jacaranda, en Madrid, para buscar el último pase para el duelo final. ¿Cómo? Confeccionando un vestido de novia. Bea, Pau y Mario replicarán tres vestidos de novia diferentes, rompedores y únicos, creados por los diseñadores de moda Andrés Pozuelo (Andrew Pocrid), Alicia Rueda y Juan Vidal. Por primera vez en la historia del talent, los aprendices cosieron con la ayuda de los creadores los mencionados vestidos: Pau con Juan, Mario con Andrés y Bea con Alicia. La prueba avanzaba y los jueces empezaron a atisbar que la decisión sería muy, muy complicada, porque los tres aprendices dieron su mejor versión. Con Mario ya en cuarta posición, según anunció Caprile, la chaquetilla que estaba en juego fue para Beatriz Luengo. Su tándem con Alicia Rueda fue inmejorable y así lo destacó Luis de Javier: "Habéis hecho un gran equipo. La cremallera está muy bien casada. La cremallera está perfecta y los volantes, igual. Sinceramente, quitando el detalle de las mangas, está impecable". Pau se quedó muy cerca, pero la cantante y compositora fue finalmente la seleccionada para acompañar a Silvia en el duelo final. "¡Qué maravilla de bata! Cuando me fui, mi hijo me dijo que quería verme ganar. Y en eso estoy pensando ahora. Ahora confío un poco más en mí".

UPA duelo Las duelistas regresaron al taller para vivir el último reto de la temporada, dedicado a Fendi, una de las grandes firmas de moda que este año cumple cien años siendo referente de lujo y combinando tradición, innovación, creatividad y el espíritu romano. Con la periodista de moda y escritora María Fernández Miranda como invitada, la suerte estaba echada. El UPA duelo ya era una realidad. Y a partir de aquí, la sucesión de referencias a la mítica serie fue imparable. Sin ir más lejos, Beatriz recibió la visita de su familia, con su marido Yotuel a la cabeza, actor que interpretó al inolvidable Pável en Un paso adelante. Aquellos primeros bailes de Pável y Lola se transformaron años después en una preciosa historia de amor en la vida real entre Beatriz y Yotuel, con dos hijos incluidos. Y para muestra, un botón. Antes de comenzar la prueba, el actor dejó unas preciosas palabras hacia su mujer: "Lo que nació en Un paso adelante se convirtió en una familia que es un muro, para acompañarnos en lo bueno y en lo malo". MAESTROS DE LA COSTURA CELEBRITY 2 El UPA Duelo de Maestros de la Costura dispara la nostalgia de la generación millennial Si UPA nos regaló el feliz matrimonio de Yotuel y Beatriz, también nos regaló la amistad de Silvia Marty y Alfonso Bassave. "Es como mi hermano", reconoció ella. Alfonso acompañó a los padres y el hermano de Silvia en este duelo y explicó que esta amistad también nació tras su paso por UPA, donde Alfonso interpretó a José durante 13 episodios: "Nos conocimos en una lectura de guion de Un paso adelante. Y nos hicimos hermanos. Las amistades de 25 años están ya en nuestras células. No seríamos los mismos el uno sin el otro".