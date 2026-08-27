El UPA Duelo de Maestros de la Costura dispara la nostalgia de la generación millennial

El 24 de abril de 2005 se emitió el último capítulo de Un paso adelante, una serie que forma parte de la historia de la televisión en nuestro país. Pero la tele, como la vida misma, siempre te sorprende. ¿Quién les iba a decir a Lola e Ingrid que más de 20 años después se reencontrarían en un formato televisivo totalmente diferente? Pues sí, el gran duelo final de Maestros de la Costura Celebrity 2 se impregnó de nostalgia para toda la generación millennial, con Beatriz Luengo y Silvia Marty como protagonistas. Pero el UPA Duelo tuvo infinidad de referencias a la mítica serie. Te contamos todos los detalles.

La noche comenzó con los jueces preguntando a los finalistas con quién les gustaría enfrentarse en el gran duelo final. Y Silvia lo tuvo claro: "A nivel emocional, me encantaría que Bea estuviera allí". Luengo no lo tenía tan claro porque aseguró que "eso sería un drama para toda la generación millennial". Pero no, de drama nada. La nostalgia mueve montañas y el duelo Silvia-Bea era lo que toda esa generación esperaba. Y sucedió. Silvia ganó la primera bata de duelista en el homenaje a Valentino, mientras que Beatriz triunfó en la prueba de moda nupcial.

De los bailes de Lola y Pável a la familia entre Beatriz y Yotuel El UPA duelo ya era una realidad. Y a partir de aquí, la sucesión de referencias a la mítica serie fue imparable. Sin ir más lejos, Beatriz recibió la visita de su familia, con su marido Yotuel a la cabeza, actor que interpretó al inolvidable Pável en Un paso adelante. ¡Imposible no recordarle! Aquellos primeros bailes de Pável y Lola se transformaron años después en una preciosa historia de amor en la vida real entre Beatriz y Yotuel, con dos hijos incluidos. Y para muestra, un botón. Antes de comenzar la prueba, el actor dejó unas preciosas palabras hacia su mujer: "Lo que nació en Un paso adelante se convirtió en una familia que es un muro, para acompañarnos en lo bueno y en lo malo". Y es que nadie conoce a Bea mejor que Yotuel y por eso, el actor quiso destacar la importancia de Maestros de la Costura: "El paso de Bea por este programa ha sido un carrusel de emociones; se está abriendo mucho aquí. La gente conocía a Lola, pero no a Beatriz, y ahora están conociendo al ser humano".