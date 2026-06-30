RTVE presenta la segunda edición de 'Maestros de la Costura Celebrity'

Jaydy Michel, Mario Vaquerizo, Beatriz Luengo, Josie, Blanca Paloma, Pau Echaniz, Silvia Marty, Pepón Nieto, Mariola Fuentes, Jorge y Edu Román y Jazz Vilá son los nuevos aprendices de ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’, el talent producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia). En esta temporada, recibirán los consejos y valoraciones del jurado, compuesto por Lorenzo Caprile, María Escoté y, como novedad, el diseñador catalán Luis de Javier. Volverán a contar con la complicidad de Raquel Sánchez Silva como presentadora y solo uno de ellos se alzará con el maniquí de cristal y recibirá 50.000 euros que donará a la ONG que elija.

Tras el estreno de ayer como lo más contactado de su franja con más de 3,1 millones de espectadores únicos y líder de 13 a 64 años, los 12 aprendices, el jurado y la presentadora han participado este martes en la presentación de la nueva temporada.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha dado la bienvenida al acto recordando que hoy es un día importante en RTVE, al unirse la presentación de la nueva edición de ‘Maestros de la Costura Celebrity’ y la III edición de los Premios de la Moda: “Volvemos a estar de moda con la aguja y el hilo preparados”.

La directora del área de Entretenimiento de RTVE, Miriam Corrales, ha avanzado que será “un desafío” de edición. “Va a haber entretenimiento, humor, emociones y se podrá ver el esfuerzo la superación y los logros para conseguir objetivos en cada programa, una enseñanza muy adecuada para estos tiempos”, ha destacado.

Para Macarena Rey, CEO Shine Iberia, “es una temporada muy bonita, la más glamurosa, es difícil seducir a los celebrities porque es el talent mas difícil, coser, patronar, cortar y diseñar es tremendamente complicado”. Ha destacado que la incorporación al jurado del programa del diseñador Luis de Javier, “una gran estrella fuera de España y ha hecho el viaje de ida y vuelta. Un lujazo tenerle, no era fácil”.

También los jueces y la presentadora se han referido al nuevo miembro del jurado. Para Lorenzo Caprile “un regalo compartir esta edición con él, nos alegra el día”. Según María Escoté, “ésta es una gran familia y la hemos ampliado, tenemos más amor del que teníamos. Luis ha superado las expectativas y se ha sentido como en casa”. El propio Luis de Javier ha vivido la edición como un sueño: “Lo disfruté muchísimo, como un niño pequeño, he conocido a mi familia elegida y hecho amigos para toda la vida”.

Raquel Sánchez Silva ha destacado la evolución del formato en estos años: “Qué improbable era hace 10 años que hacer un programa con gente cosiendo cumpliera 9 ediciones, que hubiera unos premios de la moda y la cadena pública estuviera volcada con la moda”.

Luis De Javier, María Escoté y Lorenzo Caprile, jurado del programa, junto a Raquel Sánchez Silva

Los aprendices han hablado de la experiencia. Jaydy Michel ha contado que entró en el mundo de la moda como modelo, pero “en la cuestión de la costura me introdujo mi hija, verla coser siempre me intrigaba, ver las manos cerca de la aguja,… me costó mucho superar ese miedo. Hasta que te pones a hacerlo y te das cuenta de que es cuestión de técnica y de controlar”.

Mario Vaquerizo se ha referido a los retos que tuvo que superar tras su accidente: “Querer es poder y ante las adversidades tienes que tirar p’alante”. “Muchas gracias a RTVE, cumplís una labor importante, el mundo de la moda nos hace sentir bien, por dentro y por fuera”.

Para el piragüista Pau Echaniz, este programa ha sido un reto muy grande, “Había estado muy focalizado en los JJ. OO., y esto ha sido como una pausa, he vivido al máximo, he hecho unos colegas de los que he aprendido mucho y ha sido un regalo muy grande”.

Pepón Nieto se lanzó sin pensarlo en la aventura: “Me he tirado al charco y lo he pasado muy bien, haría ‘Maestros de la costura’ cada tres meses”. Lo mismo que Mariola Fuentes, “venimos de otro mundo, no tenemos mucha idea, ni mucha técnica, pero tenemos muy poca vergüenza”.

Los gemelos Edu y Jorge Román se acercaron al mundo de la costura a través de su madre. “El formato es real. Aquí hay trabajo de estilista de corte y confección, y es muy bonito vivirlo desde dentro”, según Edu. Para Jorge “es pura magia, tremendamente complicado y en el tiempo que nos dan todavía mas. Muy agradecidos de haber aprendido esta nueva disciplina”.

Como otros concursantes, la actriz Silvia Marty ha explicado que dejó todo para centrarse en el programa “con mucho respeto. Es mi primer talent y no sabía como iba a reaccionar; y se sumaban mis orígenes, vengo de una familia de tradición textil, lo he mamado y sé lo duro que es, eso era para mi un plus de responsabilidad”. Beatriz Luengo lo ha vivido como una terapia personal: “No solo he aprendido a coser, he aprendido cosas de mí”.

Presentación de la nueva temporada de 'Maestros de la costura Celebrity'

Josie ha destacado que “lo emocionante de este programa es el corte y la confección, pero también tiene un punto de divulgación de moda importante. Ha sido un sueño pero también he vivido muchas pesadillas”.

El actor cubano Jazz Vilá ha valorado “formar parte de un formato así y ser parte de un pedacito de España y llevarlo a Cuba, ser puente a través del arte y de la creación. Me llevo momentos de una emoción que voy a guardar siempre en el corazón”.

Y la cantante Blanca Paloma, primera expulsada, se ha referido a la dimensión del desafío: “Creía que después de Eurovisión podía con todo, pero luego resulta que estaba más nerviosa en Maestros que en el escenario de Eurovisión”.

Reencuentros y grandes maestros de la moda En ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’ volverán a trabajar juntas las actrices Beatriz Luengo y Silvia Marty y regresará al taller como invitado el diseñador Alejandro G. Palomo. Otros invitados serán grandes maestros: Hannibal Laguna, Isabel Sanchís, Juan Vidal, Juana Martín, ACROMATYX (Xavi García y Franx de Cristal), Juan Carlos Pajares, Tintoremus (Clemente Cebrián y Lola López), Teté By Odette (Odette Álvarez) y el niño prodigio Max Alexander. También otras figuras como Antonia Dell’Atte, Naty Abascal, Pelayo Díaz, Azúcar Moreno, Ana Peleteiro, Boris Izaguirre, Lalachus, Natalia Bengoechea, Salva Espín y la ganadora y aprendices de la primera edición Pilar Rubio, Carmen Farala y La Terre.

Secretos y segundas oportunidades El taller se ha reformado y cuenta con un taller secreto, desde el que alguien verá todo lo que ocurra y tomará buena nota. Otra de las novedades será el dedal de la segunda oportunidad, un premio especial del jurado que funciona como un salvavidas para los expulsados.

Homenajes, artesanía, tejido cannábico, IA y looks con comida Los aprendices rendirán homenaje a los grandes maestros de la costura Giorgio Armani, Valentino Garavani y Fendi; explorarán la artesanía española; crearán piezas impresas en 3D que luego integrarán en una prenda; se inspirarán en la estética de los superhéroes; diseñarán looks con ayuda de la IA; replicarán el vestuario más icónico de Eurovisión; coserán piezas que representen sus raíces; y se adentrarán en la sastrería de vanguardia. Además, usarán materiales como pastas, verduras, gominolas o palomitas y reciclarán prendas de segunda mano. En las pruebas por equipos en exteriores, reproducirán trajes de baño en la Gran Canaria Swim Week; crearán el vestuario para la pareja de patinadores sobre hielo Sofía Val y Asaf Kazimov en el Palacio de Hielo de Madrid; rendirán un homenaje a la lana en Ezcaray; elaborarán un look con tejido sostenible de cannabis; trabajarán en el espectacular Palacio de Fernán Núñez de Madrid, y las falleras y los falleros les revelarán el mimo que hay tras la indumentaria tradicional valenciana.