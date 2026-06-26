'Maestros de la Costura Celebrity 2': sorpresas, secretos, reencuentros y la incorporación de Luis de Javier al jurado

La 1 estrena ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’. Jaydy Michel, Mario Vaquerizo, Beatriz Luengo, Josie, Blanca Paloma, Pau Echaniz, Silvia Marty, Pepón Nieto, Mariola Fuentes, Jorge y Edu Román y Jazz Vilá son los aprendices del talent de costura y moda, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia). Tendrán la oportunidad de aprender y demostrar sus habilidades en unos retos que les sacarán de su zona de confort. Solo uno de ellos se alzará con el maniquí de cristal y recibirá 50.000 euros que donará a la ONG que elija.

El programa inicia una etapa muy especial con la incorporación del diseñador catalán Luis de Javier al jurado. Considerado el “enfant terrible de la moda española”, ha demostrado su talento y se ha convertido en todo un referente internacional. Su estética, que desafía las normas y celebra la diversidad, ha cautivado a artistas nacionales e internacionales como Beyoncé, Rihanna, Rosalía, Cher, Doja Cat, Julia Fox, Kim Kardashian y Lady Gaga. A su lado estarán Lorenzo Caprile y María Escoté, un trío de jueces implacable que guiará a los aprendices y valorará sus trabajos. Además, contarán con la complicidad de la presentadora Raquel Sánchez Silva, que volverá a convertirse en la mejor embajadora de la moda española luciendo obras de los principales diseñadores de nuestro país.

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‘Maestros de la Costura Celebrity 2’ será la edición de los reencuentros: volverán a trabajar juntas las actrices Beatriz Luengo y Silvia Marty y regresará al taller alguien muy especial, el diseñador Alejandro G. Palomo, que volverá a la que fue su casa durante muchos años.

En esta temporada, grandes figuras de la moda compartirán su visión de la industria y desvelar algunos de sus secretos profesionales: Hannibal Laguna, Isabel Sanchís, Juan Vidal, Juana Martín, ACROMATYX (Xavi García y Franx de Cristal), Juan Carlos Pajares, Tintoremus (Clemente Cebrián y Lola López), Teté By Odette (Odette Álvarez) y el niño prodigio estadounidense Max Alexander.

Entre los invitados estarán las modelos Antonia Dell’Atte y Naty Abascal, el creador de contenido y diseñador Pelayo Díaz, el dúo musical Azúcar Moreno, la atleta Ana Peleteiro, el escritor y presentador Boris Izaguirre, la actriz y cómica Lalachus, la editora de moda y estilista Natalia Bengoechea y el ilustrador y creador de cómic de Marvel Salva Espín. Asimismo, acudirán Pilar Rubio, ganadora de la primera edición de ‘Maestros de la Costura Celebrity’, la duelista Carmen Farala y La Terre. Algunos de ellos incluso se unirán al jurado como cuarto juez.

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Un taller secreto y el dedal de la segunda oportunidad El taller también se ha reformado y cuenta con una nueva zona: un taller secreto, un espacio misterioso que esconde una sorpresa fundamental en esta edición. Alguien se encuentra ahí arriba, viendo todo lo que pasa y tomando buena nota. Otra de las grandes novedades será el dedal de la segunda oportunidad, un premio especial del jurado que funciona como un auténtico salvavidas. Quien lo posea podrá regresar al taller en caso de ser expulsado, siempre y cuando mantenga el secreto y sus compañeros no se enteren de la existencia de tal privilegio.

Homenajes, artesanía, tejido cannábico, IA y looks con comida Creatividad, artesanía, sostenibilidad, reciclaje y desperdicio cero vuelven a ser los pilares de cada prueba. Los aprendices rendirán homenajes a los grandes maestros de la costura Giorgio Armani, Valentino Garavani y Fendi; explorarán la artesanía española; crearán piezas impresas en 3D que luego integrarán en una prenda; se inspirarán en la estética de cómics de superhéroes; diseñarán looks basados en productos icónicos de la cultura española con ayuda de la IA; replicarán el vestuario más icónico de Eurovisión; coserán piezas que representen sus raíces; y se adentrarán en la sastrería de vanguardia. Por si fuera poco, coserán con materiales que no suelen encontrarse en una mercería, sino en un supermercado: pastas, verduras, gominolas, palomitas… También habrá un desafío de upcycling en el que los participantes reciclarán prendas de segunda mano para crear una nueva y teñirla con tintes naturales. En las pruebas por equipos, viajarán a lugares increíbles: descubrirán en exclusiva la nueva colección de Dominnico subidos en la pasarela de la 080 Barcelona Week; reproducirán trajes de baño en la Gran Canaria Swim Week; crearán el vestuario para la pareja de patinadores sobre hielo Sofía Val y Asaf Kazimov en el Palacio de Hielo de Madrid; rendirán un homenaje a la lana en Ezcaray; elaborarán un look con tejido sostenible de cannabis; trabajarán en el espectacular Palacio de Fernán Núñez de Madrid, y las falleras y los falleros les revelarán el mimo que hay tras la indumentaria tradicional valenciana.