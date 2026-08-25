Gran final de 'Maestros de la Costura Celebrity 2': homenaje a Valentino con Naty Abascal y Pilar Rubio

‘Maestros de la Costura Celebrity’ cierra su segunda temporada con su gran final, en la que Beatriz Luengo, Mario Vaquerizo, Silvia Marty y Pau Echániz buscarán alzarse con el maniquí de cristal y 50.000 euros para donar a la ONG que elija. Deberán enfrentarse a los últimos desafíos de la edición. El mejor del primer reto, se convertirá en duelista. El otro duelista conseguirá su bata blanca tras conquistar al jurado en el segundo reto. Los dos lucharán para hacerse con la victoria con un espectacular look de alfombra roja que demuestre su evolución.

Homenaje a Valentino, moda nupcial y un duelo final dedicado a Fendi

El jurado despedirá esta edición rindiendo homenaje a Valentino, el genio que convirtió la costura en puro glamur. Su nombre es sinónimo de elegancia, lujo y sofisticación, y ha vestido a grandes mujeres como Audrey Hepburn, Grace Kelly o Jackie Kennedy. El diseñador italiano celebró su primer desfile internacional en Florencia en 1962 y se retiró en un histórico desfile en París en el año 2008, después de 45 años en el mundo de la moda.

Su huella en la historia de la costura es imborrable. Valentino tuvo varias musas a lo largo de su carrera, como la exmodelo, estilista y coleccionista de moda Naty Abascal, la primera española que triunfó en las pasarelas internacionales y que estará presente en esta final. Además, el jurado invitará a Pilar Rubio, ganadora de la primera edición de ‘Maestros de la Costura Celebrity’.

Los finalistas deberán reproducir uno de los trajes de Valentino, ha diseñado y confeccionado para Naty Abascal. Será uno de los retos más complejos de la edición, al ser looks con una extrema complejidad, y el vencedor verá recompensado su trabajo con la bata de duelista.

En la Hacienda Jacaranda, en la sierra de Madrid, los tres finalistas se medirán en la prueba más emotiva, crítica y trascendental para conseguir el último pase para el duelo final. Confeccionar un vestido de novia es mucho más que coser tejidos blancos; es ayudar a imaginar uno de los días más importantes en la vida de una persona y representa un desafío cargado de responsabilidad.

Los aprendices replicarán tres vestidos de novia rompedores y únicos, creados por Andrés Pozuelo (Andrew Pocrid), Alicia Rueda y Juan Vidal. Por primera vez, coserán con la ayuda de los creadores de vestidos, para que todo salga a la perfección.

Los duelistas regresarán al taller para vivir el último reto de la temporada, dedicado a Fendi, una de las grandes firmas de moda que este año cumple 100 años como referente de lujo y combinando tradición, innovación, creatividad y el espíritu romano. Su historia comenzó en el año 1925 en Roma, cuando el matrimonio formado por Adele y Edoardo Fendi fundaron una boutique de piel y marroquinería.

Este último reto consistirá en que los duelistas demuestren todo lo aprendido en estas diez semanas en un vestido de gala para una alfombra roja. El jurado invitará a la periodista y escritora María Fernández Miranda para que ayude al jurado a escoger al ganador de la edición. La modelo internacional Blanca Soler será la encargada de lucir el vestido ganador.