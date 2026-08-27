Evacúan el pueblo y los cámpins de El Saler, València, por un incendio forestal

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) ha ordenado la evacuación del pueblo y los cámpins de El Saler (València) de forma preventiva ante el avance de un incendio forestal. El fuego se ha declarado en la Gola de Pujol, dentro de la Devesa, y se ha activado la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales.

Un cambio en la dirección del viento, de componente sur, ha obligado a tomar estas medidas. Los bomberos también habían desalojado previamente la playa próxima al incendio, así como la torre 1 de viviendas de esa zona y el aparcamiento debido al humo.

Se han movilizado autobuses para el traslado de los vecinos. Y el punto de encuentro para quienes no tengan forma de desplazarse es la rotonda del centro de exámenes de la DGT. Además, se ha habilitado la Alquería del Basket y la Fonteta para los desalojados.

La Generalitat Valenciana ha enviado un mensaje de alerta a los móviles para informar de la evacuación y de la ruta a seguir para quienes tengan vehículo propio: la carretera CV500.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha comunicado que se ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que tiene un cuartel en Bétera. Además, ha pedido a los ciudadanos máxima colaboración ciudadana y que sigan las indicaciones del 112.

El nivel 2, en el que se encuentra en este momento la incidencia, es una situación de preemergencia que se activa cuando la evolución de un incendio forestal puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro.

En la extinción del incendio trabajan siete medios aéreos —cinco de la Generalitat y dos del Ministerio para la Transición Ecológica— y doce dotaciones de bomberos municipales de València.

Hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA), establecido en el Parque de Bomberos de El Saler, se está desplazando la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha pedido por redes sociales "máxima prudencia y atención a las indicaciones de los equipos de emergencia".

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha cifrado en unas 260.000 las hectáreas afectadas por incendios forestales este año en España. Ha hecho estas declaraciones en la visita a en la localidad madrileña de Pelayos de la Presa, que sufrió las llamas este verano. Desde allí ha señalado que se han producido 43 los grandes incendios forestales en lo que va de año.