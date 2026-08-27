Roban en el Museo del Tesoro de Villena, uno de los más valiosos de la Edad de Bronce en Europa

Esta madrugada han robado en el MUVI (el Museo de Villena), lugar donde se encuentra uno de los conjuntos más valiosos de la Edad de Bronce en Europa, según confirman fuentes policiales. La Guardia Civil y la Policía Judicial, confirman que las alarmas del museo saltaron a las 5:26 y que están investigando el caso. Aún no saben qué se habrían llevado los ladrones.

La pieza referente del MUVI es el Tesoro de Villena, un conjunto de orfebrería fechado aproximadamente en el año 1000 a.C. Está compuesto principalmente por piezas de oro, entre las que se encuentran 11 cuencos, 28 brazaletes y tres botellas. Respecto al resto de metales, tiene tres botellas de plata, dos piezas mixtas de ámbar y oro, otra de hierro y oro, y un brazalete de hierro.

El arqueólogo José María Soler y su equipo lo descubrieron en diciembre de 1963, dentro de una vasija que se escondía en el lecho de una rambla en Villena.

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