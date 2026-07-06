Roban 20 joyas de 4 millones de euros en el museo del icono de la joyería René Lalique

Varios encapuchados han asaltado el museo de René Lalique, ubicado a 60 kilómetros de Estrasburgo, llevándose 20 joyas valoradas en "cuatro millones" de euros, según ha informado la agencia AFP. Fuentes de la investigación han relatado que este domingo 5 de julio los ladrones forzaron la puerta y rompieron seis vitrinas para llevarse las joyas. Estas, sorprendentemente, son de las pocas del museo que no tienen piedras preciosas, además de no poder someterse a un proceso de fundición.

El museo Lalique se ubica en Wingen-sur-Moder (Francia) y expone en 900 metros cuadrados 650 creaciones en vidrio de René Lalique (1860-1945). Cerca de la institución también se encuentra la fábrica de joyas de la firma. El artesano es conocido por sus creaciones modernistas en el período Art Dèco y Art Nouveau, siendo las producciones de vidrio, frascos de perfume, jarrones o candelabros las referentes.

A pesar de contar con un servicio de seguridad reforzado tras el robo del Louvre en 2025, fue una empleada de limpieza la primera que llamó a la gendarmería para informar de lo sucedido. En declaraciones al diario regional Les Dernières Nouvelles d´Alsace (DNA), el alcalde de la localidad, Christian Dorschner, afirma sentirse muy frustrado y lamenta el fallo de la empresa de vigilancia. Además, señala que los asaltantes “estaban bien informados para realizar el golpe de esa manera”. Mientras, el presidente de la región Gran Este, Franck Leroy, considera el golpe como un atentado inaceptable contra su patrimonio.

Las piezas de Lalique destacan por su composición de piedras semipreciosas, esmalte, marfil y cuerno. Esto, además de su carácter moderno y peso patrimonial, las hace especialmente valiosas. El maestro fue el primero en concebir el frasco de perfume como un objeto útil y transportable, además de implementar su fabricación en serie a través de la técnica del vídeo prensado.