Roban de un museo siciliano varias piezas de dos obras del maestro del Renacimiento italiano Antonello de Messina

Varias piezas de dos obras del maestro del Renacimiento italiano Antonello de Messina han sido robadas del Museo Regional Interdisciplinario de Messina, en el sur de Sicilia.

El suceso tuvo lugar en la tarde del 15 de agosto, festividad en toda Italia, cuando "individuos desconocidos entraron en las salas expositivas, burlando el sistema de alarma y seguridad y robaron dos obras de Antonello da Messina", ha indicado la dirección del museo en un comunicado.

Los ladrones se llevaron tres de los cinco paneles del famoso Políptico de San Gregorio y otra tablilla de doble cara que representa a la Virgen con el Niño y que fue sustraída directamente de una vitrina de seguridad blindada.

El robo fue cometido en plenas vacaciones del ferragosto y en un momento en que los habitantes de Messina celebraban la Vara, una espectacular procesión dedicada a la Asunción de la Virgen.

El Museo Regional Accasina de Messina ha cerrado este domingo al público mientras se llevan a cabo las investigaciones para reconstruir el suceso e identificar a los autores del robo.

El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, ha expresado en un comunicado su "consternación y pesar" por el robo de estas obras de Antonello que son "de extraordinario valor" para el patrimonio cultural, al tiempo que ha trasladado su confianza en la labor de las fuerzas de seguridad para esclarecer el suceso.

Por su parte, la directora del museo, Marisa Mercurio, ha dicho que las obras robadas son de las más importantes y reconocidas de Antonello da Messina, por lo que su sustracción representa "una gran pérdida para el museo, la ciudad, la comunidad y el mundo del arte".

La Fiscalía de Messina ha abierto una investigación por el robo y se sospecha que pudo ser cometido por delincuentes que operan en el mercado negro del arte.