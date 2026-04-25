Roban 149 monedas del Tesoro de Villanueva de la Serena en el Museo Arqueológico de Badajoz

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ha sufrido la madrugada de este sábado el robo de 149 monedas de oro del Tesoro de Villanueva de la Serena, tras forzar una reja y romper violentamente la vitrina en la que estaban.

Según ha informado la Junta de Extremadura, los ladrones han accedido por la parte trasera del edificio, forzando la reja.

Este sábado, la zona permanece acordonada y con un amplio despliegue de la Policía Nacional, mientras la Policía Científica se encuentra en el museo realizando la inspección técnica.

La Policía Nacional ha confirmado a Efe que se ha interpuesto una denuncia y que han recibido un aviso del servicio de vigilancia del museo a las 6:00 horas aunque al llegar los agentes ya no había nadie.

La Junta de Extremadura ha precisado que el museo cuenta con vigilancia permanente y cumple con las medidas de seguridad exigidas. El centro permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso.