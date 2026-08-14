Recuperadas tres pinturas de Cézanne, Renoir y Matisse que fueron robadas en marzo en La Fondazione Magnani-Rocca

La policía italiana ha recuperado tres pinturas de los maestros franceses Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir y Henri Matisse, que fueron robadas en marzo de la Fundación Magnani-Rocca, una de las colecciones privadas más importantes del país.

Cinco personas originarias de Moldavia han sido detenidas como presuntos autores del robo de estas piezas, que fueron localizadas durante una serie de registros ordenados por la Fiscalía de Parma (norte de Italia) tras una intensa investigación, según informaron este viernes en un comunicado los Carabineros (policía militarizada).

Las pinturas fueron sustraídas del museo Fondazione Magnani Rocca, en Mamiano di Traversetolo, cerca de Parma, durante la noche del 22 al 23 de marzo. Expertos en arte estimaron que su valor superaba los 9 millones de euros (10,4 millones de dólares).

Las cámaras de seguridad registraron a dos individuos encapuchados y provistos de linternas mientras irrumpían en la sala donde se exhibían las tres piezas, mientras un tercer cómplice los esperaba en el exterior. Los dos ladrones encapuchados entraron por una ventana, descolgaron las tres pinturas de la pared y abandonaron inmediatamente el edificio, en una operación que duró menos de tres minutos.

Entre las obras recuperadas se encuentra Tasse et plat de cerises (Taza y plato de cerezas), de Paul Cézanne, un dibujo a lápiz y acuarela sobre papel blanco de 38 por 49 centímetros, cuyo valor estimado es de 6 millones de euros.

También fue localizado Les Poissons (Los peces), un óleo sobre lienzo de 40 por 51,5 centímetros de Pierre-Auguste Renoir, firmado y fechado en la parte inferior derecha con la inscripción "Renoir 1917", y cuyo valor se estima en unos 3 millones de euros.

La tercera pieza es Odalisque sur la Terrasse (Odalisca en la terraza), una aguatinta en color sobre papel del artista Henri Matisse valorada en unos 20.000 euros.

La Fondazione Magnani Rocca alberga una colección privada reunida por el fallecido crítico musical Luigi Magnani, que incluye obras de Tiziano, Francisco de Goya, Giovanni Battista Tiepolo, Claude Monet, Peter Paul Rubens y Giorgio Morandi.