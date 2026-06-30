Roban un cuadro de Sorolla en el centro de Sevilla en un descuido de sus propietarios

La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro pintado por Joaquín Sorolla que sus propietarios dejaron por olvido en la acera de una calle de Sevilla mientras cargaban el maletero de su coche antes de salir de viaje.

Los hechos, según ha adelantado el Diario de Sevilla, sucedieron el pasado sábado en torno a las 17.00 h, cuando el cuadro había sido dejado en la puerta de un garaje de la calle Rafael González Abreu, en pleno centro, según han informado fuentes policiales a EFE.

La desaparición fue denunciada en la comisaría de la Alameda de Hércules de la capital andaluza, sin que todavía haya información de quién lo ha podido coger del suelo, aunque se trabaja con la hipótesis de que simplemente alguien lo viera sin nadie alrededor y se lo llevase atraído por el dibujo, sin reparar en su valor.

Diario de Sevilla cita que el cuadro tiene un elevado valor sentimental para sus dueños, ya que está dedicado a la familia de sus propietarios por el pintor valenciano, con su firma incluida.

Se trata de un cuadro de pequeño formato que, según fuentes artísticas consultadas por EFE, podrían pertenecer a su estilo 'Notas de color', y que podría alcanzar en una subasta un valor de 30.000 a 60.000 euros