Roban obras de Renoir, Matisse y Cèzanne de una importante colección privada en Italia

Tres cuadros de los pintores Auguste Renoir, Paul Cézanne y Henri Matisse han sido robados de la Fundación Magnani-Rocca, una de las colecciones privadas más importantes de Italia, situada en la localidad de Traversetolo, en la provincia de Parma, han informado este domingo los Carabineros.

El asalto se produjo durante la noche del 22 al 23 de marzo, aunque no ha sido hasta este domingo cuando ha trascendido públicamente. Según los Carabineros de Parma, que investigan el robo junto con la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural, al menos cuatro personas encapuchadas accedieron a la villa tras forzar la puerta principal y lograron sustraer las pinturas antes de huir a través del parque que rodea el museo.

Las obras robadas son Los peces (1917) de Renoir, Naturaleza muerta con cerezas (1885-1887) de Cézanne y Odalisca en una terraza (1922) de Matisse, piezas de gran valor artístico y económico. En particular, el lienzo de Renoir está valorado en varios millones de euros y es una de las pocas obras del artista presentes en una colección permanente en Italia.