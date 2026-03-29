Roban obras de Renoir, Matisse y Cèzanne de una importante colección privada en Italia
- Los cuadros fueron robados hace una semana de la Fundación Magnani-Rocca, en la provincia de Parma
- Al menos cuatro personas encapuchadas accedieron a la villa y burlaron los sistemas de seguridad del recinto
Tres cuadros de los pintores Auguste Renoir, Paul Cézanne y Henri Matisse han sido robados de la Fundación Magnani-Rocca, una de las colecciones privadas más importantes de Italia, situada en la localidad de Traversetolo, en la provincia de Parma, han informado este domingo los Carabineros.
El asalto se produjo durante la noche del 22 al 23 de marzo, aunque no ha sido hasta este domingo cuando ha trascendido públicamente. Según los Carabineros de Parma, que investigan el robo junto con la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural, al menos cuatro personas encapuchadas accedieron a la villa tras forzar la puerta principal y lograron sustraer las pinturas antes de huir a través del parque que rodea el museo.
Las obras robadas son Los peces (1917) de Renoir, Naturaleza muerta con cerezas (1885-1887) de Cézanne y Odalisca en una terraza (1922) de Matisse, piezas de gran valor artístico y económico. En particular, el lienzo de Renoir está valorado en varios millones de euros y es una de las pocas obras del artista presentes en una colección permanente en Italia.
Un acción planificada con precisión
Los investigadores analizan grabaciones de cámaras de videovigilancia tanto del museo como de edificios cercanos, mientras tratan de identificar a los autores del robo. Las primeras pesquisas apuntan a una acción planificada con precisión, capaz de burlar los sistemas de seguridad del recinto.
La Fundación Magnani-Rocca alberga la colección reunida por el historiador y coleccionista Luigi Magnani, que incluye obras de maestros como Francisco de Goya, Claude Monet o Peter Paul Rubens, entre otros. Considerada una de las instituciones artísticas más relevantes de Europa, la villa continúa siendo un referente cultural desde su apertura al público.
Por el momento, el museo no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre el suceso, mientras la investigación sigue abierta para tratar de recuperar las obras sustraídas.