Valencia Basket - Jairis, en directo hoy la final de la Copa de la Reina de baloncesto 2026

El Valencia Basket, ganador del título en 2024, y el Hozono Global Jairis Alcantarilla, defensor del título, se enfrentan este domingo en el Palau d’Esports de Tarragona la final de la Copa de la Reina.

El Valencia Basket jugará este domingo su tercera final de la Copa de la Reina después de haberse impuesto este sábado al Casademont Zaragoza (72-82) en las semifinales y peleará por levantar su segundo título copero.

El Hozono Global Jairis, vigente campeón de la Copa de la Reina, resistió ante la exhibición ofensiva de Iyana Martín, máxima anotadora del partido con 20 puntos, y se impuso en una igualada semifinal al Perfumerías Avenida (76-73) para soñar con revalidar el título.

En la reedición de la última final copera, no fue hasta los minutos finales cuando, con empate a 66, un parcial de 5-2 inclinó la balanza a favor del cuadro murciano que desde la línea de tiros libres certificó su billete para la final. Este domingo a las 18:30 horas, el Jairis se medirá al Valencia Basket, que eliminó al Casademont Zaragoza (72-82).

01.27 min Transcripción completa en el rebote ofensivo y llana otra haciendo de las uñas lanzamiento Es que lo de Illana es un angosto. se ofrece Prieto prieto en esquina para ver si lanzando Berch. Triplazo. Triplazo para Berch. 17 puntos. El primer triple que anota en el perfumería esa Avenida todo viene generado por ella todo o para ella o para sus compañeras, cada acción. Vaya triple ahí de Verge, espectacular. Y Verge haciendo un gran partido. tiene que ir se queda y con illana abre para el triple Magarity. No entra. cuatro y se le entra 14 puntos Ayuso Ahí va con ese tiro. Que falla Rebote. Corre. Vaya carrera se ha pegado Keif, ella sola, sin que nadie la detenga, 6 puntos para porque podríamos ir a una prórroga Presión. Ahí va Ayuso. Tiro importantísimo También para dentro. 16 puntos para ella. Tiempo muerto Balón arriba para Kei. Balón para Esprea Fico. Esprea Fico lanzando El triple de Espreafico. Para adentro Ayuso, 17 puntos Va con el segundo. También para adentro, 18 puntos Ese balón que no llega al estilo, se acaba el partido, 7-6 7-3, Ozono Global Jairis a la final de la CB Jairis reedita final de la Copa de la Reina en un final de locura ante CB Avenida

El conjunto taronja entrenado por Rubén Burgos disputó su primera final de Copa de la Reina en la temporada 2020/2021 en la edición que se disputó en el pabellón de la Fuente de San Luis de València. Tras superar al IDK Euskotren en los cuartos y al Lointek Gernika en las semifinales, el Valencia Basket terminó cayendo en la final ante el Girona.

Tres años después, en la campaña 2023/2024, el Valencia Basket regresó a la final de la Copa de la Reina en Huelva. Después de eliminar de nuevo al IDK Euskotren en los cuartos y al Movistar Estudiantes en semifinales lograría su primer título copero al superar con comodidad al Casademont Zaragoza.

La Copa de 2024 en clave taronja estuvo marcada por la grave lesión de la interior gallega Raquel Carrera, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el encuentro de cuartos ante IDK.

Ahora, en una temporada marcada por los movimientos en la plantilla durante el año y por la eliminación en la segunda fase de la Euroliga, el Valencia Basket afronta la posibilidad de ganar un nuevo título que impulse al proyecto femenino de la entidad ‘taronja’ de cara al último tramo de la campaña en el que defenderá el campeonato