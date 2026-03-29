Valencia Basket - Jairis, en directo hoy la final de la Copa de la Reina de baloncesto 2026
- El equipo taronja, vencedoras en 2024, busca tumbar a las vigentes campeonas en Tarragona
- Sigue en directo la final de la Copa de la Reina de baloncesto entre Valencia Basket y Jairis
El Valencia Basket, ganador del título en 2024, y el Hozono Global Jairis Alcantarilla, defensor del título, se enfrentan este domingo en el Palau d’Esports de Tarragona la final de la Copa de la Reina.
El Valencia Basket jugará este domingo su tercera final de la Copa de la Reina después de haberse impuesto este sábado al Casademont Zaragoza (72-82) en las semifinales y peleará por levantar su segundo título copero.
El Hozono Global Jairis, vigente campeón de la Copa de la Reina, resistió ante la exhibición ofensiva de Iyana Martín, máxima anotadora del partido con 20 puntos, y se impuso en una igualada semifinal al Perfumerías Avenida (76-73) para soñar con revalidar el título.
En la reedición de la última final copera, no fue hasta los minutos finales cuando, con empate a 66, un parcial de 5-2 inclinó la balanza a favor del cuadro murciano que desde la línea de tiros libres certificó su billete para la final. Este domingo a las 18:30 horas, el Jairis se medirá al Valencia Basket, que eliminó al Casademont Zaragoza (72-82).
en el rebote ofensivo y llana otra haciendo de las uñas lanzamiento
Es que lo de Illana es un angosto.
se ofrece Prieto prieto en esquina
para ver si lanzando
Berch. Triplazo.
Triplazo para Berch.
17 puntos. El primer triple que anota en el
perfumería esa Avenida todo viene generado por ella todo
o para ella o para sus compañeras, cada acción.
Vaya triple ahí de Verge,
espectacular. Y Verge haciendo un gran partido.
tiene que ir se queda y con illana abre para el triple
Magarity. No entra.
cuatro
y se le entra 14 puntos Ayuso
Ahí va con ese tiro.
Que falla
Rebote. Corre.
Vaya carrera se ha pegado
Keif, ella sola, sin que nadie la detenga, 6 puntos para
porque podríamos ir a una prórroga
Presión. Ahí va Ayuso.
Tiro importantísimo
También para dentro.
16 puntos para ella.
Tiempo muerto
Balón arriba para Kei.
Balón para Esprea Fico.
Esprea Fico lanzando
El triple de Espreafico.
Para adentro Ayuso, 17 puntos
Va con el segundo. También para adentro, 18 puntos
Ese balón que no llega al estilo, se acaba el partido, 7-6
7-3, Ozono Global Jairis a la final de la
El conjunto taronja entrenado por Rubén Burgos disputó su primera final de Copa de la Reina en la temporada 2020/2021 en la edición que se disputó en el pabellón de la Fuente de San Luis de València. Tras superar al IDK Euskotren en los cuartos y al Lointek Gernika en las semifinales, el Valencia Basket terminó cayendo en la final ante el Girona.
Tres años después, en la campaña 2023/2024, el Valencia Basket regresó a la final de la Copa de la Reina en Huelva. Después de eliminar de nuevo al IDK Euskotren en los cuartos y al Movistar Estudiantes en semifinales lograría su primer título copero al superar con comodidad al Casademont Zaragoza.
La Copa de 2024 en clave taronja estuvo marcada por la grave lesión de la interior gallega Raquel Carrera, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el encuentro de cuartos ante IDK.
Ahora, en una temporada marcada por los movimientos en la plantilla durante el año y por la eliminación en la segunda fase de la Euroliga, el Valencia Basket afronta la posibilidad de ganar un nuevo título que impulse al proyecto femenino de la entidad ‘taronja’ de cara al último tramo de la campaña en el que defenderá el campeonato
Pievic para Elena. Elena busca otra vez.
Se va. Lo levanta
y se la da elena buena vida cuatro puntos línea
Elena jugando, ha visto pasillo.
Balón arriba, para adentro.
Es una delicia verla como
ataca el aro, súper vertical y después tiene muchos recursos para utilizar
rodeado de
y acabar finalizando con una mano u otra.
Y mira que es difícil, porque está rodeada de gente más alta, con lo cual
tiene que buscarse ahí la vida, aguantar más rato en el aire para poder
elena que se acerca lanza y además que bien
Balón para
preparadas Mariona Ortiz y Leite para entrar en pista.
Elena por el centro, Elena que aguanta esa
bombita. Tablero para adentro.
Sí, el pase largo era buenísimo de Mariona.
Se va Elena, juega para
Agua. Dos para Agua Zan.