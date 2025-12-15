Una huelga cierra el Louvre indefinidamente entre denuncias por las condiciones del museo

Los trabajadores del Museo del Louvre han votado por unanimidad mantener la huelga, convocada en protesta por las condiciones laborales y el precario mantenimiento de las instalaciones. Ha comenzado este lunes y obligará a mantener el museo cerrado de forma indefinida. Los 400 trabajadores presentes en la asamblea general se han pronunciado a favor del paro, un hecho que responsables sindicales han calificado en rueda de prensa de "cifra histórica". Tras la votación, decenas de trabajadores se han congregado frente a la pirámide del museo con pancartas para reclamar mejoras salariales, más efectivos y un plan urgente de mantenimiento.

01.36 min Nuevo golpe al Museo del Louvre: cientos de obras dañadas por una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias

Aunque fuentes del museo afirman que intentarán mantenerlo abierto con el personal que no secunde la huelga, los sindicatos lo consideran imposible. "No veo como en esas condiciones puede abrir el museo", ha asegurado el representante del sindicato CGT, Christian Galani, "podríamos continuar con la acción dependiendo de las respuestas que la ministra y la dirección nos den".

Consideran insuficiente el compromiso de la ministra de cultura, Rachida Dati, de retirar un recorte de 5,7 millones de euros e insisten en que el final de la huelga dependerá de que existan garantías claras de que esos fondos se destinarán al mantenimiento del museo y no únicamente a proyectos de renovación. También señalan a la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, a quien acusan de priorizar grandes eventos frente a las necesidades estructurales del edificio. De momento, una nueva asamblea del personal está prevista para el miércoles, ya que el martes es el día de cierre semanal.

La dirección del museo confirmó que el Louvre permanecerá cerrado durante toda la jornada, para sorpresa de numerosos turistas, muchos de ellos con entradas reservadas. “El Louvre era la razón principal de nuestro viaje a París porque queríamos ver la Mona Lisa”, lamentó Minsoo Kim, un visitante surcoreano en luna de miel.

Desde España, Darío Calvo ha explicado que viajaba a París solo unos días: “Nos quedamos sin visitar uno de los museos más famosos del mundo”. Otros turistas, como el estadounidense Michael Gamer, se han mostrado comprensivos, "en general apoyo las huelgas; seguro que hay algo que necesita cambiar”.

El Louvre en el punto de mira Esta huelga se produce en un momento controvertido para el museo más emblemático de París, tras sufrir un importante robo de joyas en el pasado mes de octubre. Los ladrones accedieron a la galería de Apolo del museo, donde sustrajeron joyas de gran valor como diademas y broches de la era napoleónica. Hasta el momento hay al menos siete sospechosos detenidos, aunque no hay rastro de las joyas, que podrían haber sido vendidas en el mercado negro o fundidas para imposibilitar su rastreo. La investigación sigue su curso para identificar al resto de los posibles implicados en un hurto de joyas con un valor de al menos 88 millones de euros, aunque su valor histórico es incalculable. Los agentes no lograron atrapar a los ladrones del Louvre por unos 30 segundos RTVE.es/AGENCIAS El hecho del robo se une a la la inundación que a principios de diciembre ha provocado el daño a cientos de obras en la biblioteca de antigüedades egipcias, algunas de ellas en estado irrecuperable. El incidente, a consecuencia de una tubería en mal estado, ha reavivado la reciente polémica en la falta de medios en el museo. "Desde hace años el personal del departamento lleva pidiendo fondos para proteger los libros de una potencial ruptura de las canalizaciones, cuyo estado vetusto es bien conocido" afirmó el responsable de La Tribune de l'Art, Didier Rykner. 04.55 min Louvre: Ladrones y seguridad 'amateur'