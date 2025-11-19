El Louvre instalará un centenar de cámaras en su perímetro y un puesto de policía

La presidenta y directora del Louvre, Laurence des Cars, ha anunciado este miércoles que ya se han puesto en marcha una veintena de medidas urgentes para mejorar la seguridad del museo, incluida la instalación de un centenar de cámaras perimetrales y la instalación de un puesto móvil de la Policía en el interior.

Así lo detalló al comparecer en la comisión de Asuntos Culturales y de la Educación de Asamblea Nacional al cumplirse justo un mes del impactante robo sufrido el 19 de octubre, en el que se sustrajeron ocho joyas de la Corona francesa de un valor patrimonial incalculable que aún no han podido ser recuperadas.

Recordemos que estas medidas ya se conocían tras su comparecencia en el Senado tres días después del golpe, en donde reflexionó que habían detectado una insuficiencia del sistema de cámaras perimetrales y propuso la instalación de una comisaria de policía dentro del museo. También desveló que presentó su dimisión a la ministra de Cultura, Rachida Dati, que no aceptó.