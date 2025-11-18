El Louvre cierra una de sus galerías "como medida de precaución" ante la "fragilidad" de varias vigas del edificio
- Dos tiktokers burlan seguridad del museo y cuelgan un cuadro junto a La Gioconda
- El museo está en el punto de mira por sus problemas estructurales y sus deficiencias de seguridad desde el atraco
Una de las galerías del Museo del Louvre en París permanecerá cerrada al público "como medida de precaución" después de que una auditoría revelara la "particular fragilidad" de ciertas vigas en una de las alas del edificio. Según ha anunciado el museo en un comunicado, la Galería Campana, que alberga nueve salas dedicadas a la cerámica griega antigua, estará cerrada mientras se llevan a cabo "investigaciones" sobre las vigas que "sostienen los suelos del segundo piso del ala sur" del Cuadrángulo de Sully, que rodea el Patio Cuadrado del Louvre.
Se trata de "acontecimientos recientes e imprevistos", ha señalado el museo más visitado del mundo, sin que haya precisado cuándo entrará en vigor la decisión ni por cuánto tiempo. Para justificar la medida, el museo ha citado las conclusiones de un informe de una consultora técnica, que le fue entregado el viernes.
El museo se encuentra en el ojo del huracán por sus problemas estructurales y sus deficiencias de seguridad desde el pasado 19 de octubre, cuando sufrió un robo de varias joyas de la Corona francesa, todas ellas de un valor patrimonial incalculable, que todavía no han podido ser recuperadas.
Dos tiktokers burlan seguridad del Louvre y cuelgan un cuadro junto a La Gioconda
Los tiktokers Nick y Senne, conocidos en las redes sociales belgas por sus bromas, han logrado burlar la seguridad del museo más famoso del mundo y han colgado un marco con una foto de los dos en la pared, en la sala en la que se expone La Gioconda de Leonardo Da Vinci, han publicado este lunes los medios franceses.
En sus cuentas detallaron su plan, indicando los pasos que siguieron para llevar a cabo su acción, en un museo donde las medidas para proteger las obras se han reforzado drásticamente desde que el pasado 19 de octubre.
Para poder introducir su cuadro, los jóvenes llevaron el marco compuesto de piezas de Lego desmontado y la lámina con la foto enrollada, de manera que montaron su particular obra dentro del museo y lo pegaron en la pared y, sin esperar a que los vigilantes descubriesen su acción, abandonaron la sala.
Entraron una hora antes del cierre del museo y colgaron el lienzo a toda prisa. Como era imposible ponerlo en la pared junto a la Mona Lisa porque "había demasiados guardias", lo colocaron a unos metros de distancia "en la misma sala", explican en el vídeo en el que se ve cómo efectúan toda la operación.