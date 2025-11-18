El Louvre cierra una de sus galerías "como medida de precaución" ante la "fragilidad" de varias vigas del edificio

Una de las galerías del Museo del Louvre en París permanecerá cerrada al público "como medida de precaución" después de que una auditoría revelara la "particular fragilidad" de ciertas vigas en una de las alas del edificio. Según ha anunciado el museo en un comunicado, la Galería Campana, que alberga nueve salas dedicadas a la cerámica griega antigua, estará cerrada mientras se llevan a cabo "investigaciones" sobre las vigas que "sostienen los suelos del segundo piso del ala sur" del Cuadrángulo de Sully, que rodea el Patio Cuadrado del Louvre.

Se trata de "acontecimientos recientes e imprevistos", ha señalado el museo más visitado del mundo, sin que haya precisado cuándo entrará en vigor la decisión ni por cuánto tiempo. Para justificar la medida, el museo ha citado las conclusiones de un informe de una consultora técnica, que le fue entregado el viernes.

El museo se encuentra en el ojo del huracán por sus problemas estructurales y sus deficiencias de seguridad desde el pasado 19 de octubre, cuando sufrió un robo de varias joyas de la Corona francesa, todas ellas de un valor patrimonial incalculable, que todavía no han podido ser recuperadas.