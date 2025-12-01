La presidenta del Louvre dice que le garantizaron la seguridad de las joyas robadas

Matices novedosos en el histórico robo del Louvre. La presidenta del museo, Laurence des Cars, ha desvelado este lunes que cuando ocupó el cargo hace cuatro años le aseguraron que la seguridad de las joyas de la Corona de Francia, ocho de las cuales fueron robadas en octubre, estaba garantizada.

"Para mí, la Galería de Apolo era un caso cerrado", ha declarado Laurence des Cars, en alusión a la sala en la que se exponían las joyas robadas el 19 de octubre pasado por un comando de cuatro hombres, todos detenidos y encarcelados desde entonces.

16.18 min Robo en el Louvre: un valor incalculable

En una entrevista, que publicada este lunes en Le Parisien, Des Cars ha explicado que cuando ocupó su cargo en 2021 le dijeron "que si había algo de lo que podíamos estar completamente tranquilos, eran las joyas de la Corona", con "tres nuevas y robustas vitrinas" instaladas durante las renovaciones de la sala efectuadas en 2018 y 2019.

Además también ha precisado que descubrió una auditoría realizada por la joyería Van Cleef & Arpels para el museo, que ha publicado recientemente Le Monde, después del robo. Ese informe señalaba en 2018 el punto débil del balcón de la Galería de Apolo, que da al río Sena, y que fue por donde entraron los ladrones.

"Descubrí esta auditoría el 23 de octubre, cuatro días después del robo, tras solicitar una revisión de todas las obras de mantenimiento realizadas durante los últimos 25 años en la Galería de Apolo", ha señalado Des Cars en esta entrevista con motivo de la apertura al público el miércoles próximo de la Galería de los Cinco Continentes y las salas renovadas de pintura italiana, española y portuguesa.

"En retrospectiva, podemos ver que persistían debilidades estructurales. Entiendo que esto suscita preguntas", ha reconocido la presienta del Louvre, que también se ha excusado en que cuando asumió sus funciones "había muchos otros asuntos urgentes que abordar en este colosal museo".