Muere un hombre de 78 años atrapado en su coche durante un incendio forestal en el barranco de Manises, en Valencia

Un trágico incendio forestal declarado este sábado en el barranco del Salt de l'Aigua, en Manises, se ha cobrado la vida de un hombre de 78 años.

El fuego se inició alrededor de las 12:50 horas en una zona de vegetación cercana al cauce, a la altura del Hospital de Manises y de varias viviendas circundantes. Las llamas y la densa humareda obligaron a las autoridades a cortar la carretera que comunica el municipio con Quart de Poblet.

Asimismo, han resultado heridas cinco personas por inhalación de humo y quemaduras, que han sido trasladados al Hospital de Manises. Hasta el lugar se han movilizado tres SVB (Soporte Vital Básico) y dos ambulancias de Transporte Urgente, según han señalado fuentes del CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias).

Hallazgo de la víctima Durante las labores de extinción, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia localizaron un vehículo calcinado en la zona del barranco. Posteriormente, hallaron en las proximidades el cuerpo sin vida de la víctima, quien presentaba movilidad reducida. Según los primeros indicios, el hombre se dirigía a su huerto personal situado en el cauce, haciendo caso omiso a las directrices de evacuación que la Policía Local ya estaba ejecutando en el área afectada.

Operativo de extinción Para combatir el avance de las llamas, se ha movilizado un importante contingente de medios aéreos y terrestres. En las labores trabajan cuatro medios aéreos, dos autobombas, tres dotaciones de bomberos y cuatro brigadas forestales. Además, se han desplazado agentes medioambientales y una unidad de prevención de incendios de la Generalitat para tratar de controlar el fuego, que ha afectado principalmente a vegetación baja y arbolado junto al río.