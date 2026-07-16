Al menos 11 niños han muerto y otras 19 personas, entre ellas varios menores, han resultaron heridas en Argelia en un incendio en un orfanato este jueves. Diez de los heridos han sufrido quemaduras graves.

El incendio se ha declarado de madrugada en la clínica de la Fundación Childhood en la localidad de Mohammedia, en la provincia de Argel, que atiende problemas médicos de familias sin recursos, según informa Efe.

La Dirección Nacional de Protección Civil ha informado de que cinco personas con "necesidades especiales" han sido evacuadas a un "lugar seguro".

Las labores de extinción continúan y aún no se conocen las posibles causas.

Argelia sufre una intensa ola de calor, con temperaturas entre 41 y 45 grados centígrados los efectivos de protección civil han extinguido 913 incendios en todo el país desde el 8 de julio, según la agencia estatal APS, citada por Reuters.